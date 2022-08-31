Bingöl Haber, Bingöl Son Dakika Haberleri - Haberler

Bingöl Haberleri
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Bingöl
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:12
|Öğle
12:24
|İkindi
16:03
|Akşam
18:58
|Yatsı
20:20
|Vali
|Kadir Ekinci
|Bld. Başkanı
|Erdal Arıkan - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.bingol.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.bingol.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|8
|Yüzölçümü
|8.125 km2
|Rakım
|1153m
|Posta Kodu
|12000
|Alan Kodu
|426
|Plaka Kodu
|12
|Koordinatı
|38,8861 40,5017
|Bingöl Seçim Sonuçları
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