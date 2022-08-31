Bingöl Haber, Bingöl Son Dakika Haberleri - Haberler

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Bingöl Haberleri

Bingöl haber, Bingöl son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bingöl - 2 Saat Önce
Bingöl 3. sayfa haberi... Kayıp olan engelli kız ile bulunmuştu, ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi

Bingöl 3. sayfa haberi... Kayıp olan engelli kız ile bulunmuştu, ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi

Bingöl - Dün 19:26
Bingöl 3. sayfa: Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü

Bingöl 3. sayfa: Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü

Bingöl - Dün 18:59
Bingöl haberleri: Genç modacının sanat aşkı, yeni tasarımların yolunu açıyor

Bingöl haberleri: Genç modacının sanat aşkı, yeni tasarımların yolunu açıyor

Bingöl - Dün 17:08
Bingöl haber... Genç kızdan dikkat çeken çalışma

Bingöl haber... Genç kızdan dikkat çeken çalışma

Bingöl - Dün 15:41
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Bingöl - Dün 12:39
Bingöl haber | Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

Bingöl haber | Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

Bingöl - Dün 12:14
Alp Navruz'un Partnerini Kim Olacak? Yıldız İsimle Görüşüldü

Alp Navruz'un Partnerini Kim Olacak? Yıldız İsimle Görüşüldü

Bingöl - 29.08.2022
Bingöl haberleri! Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti

Bingöl haberleri! Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti

Bingöl - 29.08.2022

Bingöl

Nüfus165.867 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 3939°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:12 		Öğle
12:24 		İkindi
16:03 		Akşam
18:58 		Yatsı
20:20
ValiKadir Ekinci
Bld. BaşkanıErdal Arıkan - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.bingol.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.bingol.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı8
Yüzölçümü8.125 km2
Rakım1153m
Posta Kodu12000
Alan Kodu426
Plaka Kodu12
Koordinatı38,8861 40,5017
Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Gündemindeki Kişiler
Bingöl Haber Dağılımı
Bingöl haberleri! Bingöl'ün Çobantaşı köyünde toprağa kimyasal atık gömüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama

Bingöl haberleri! Bingöl'ün Çobantaşı köyünde toprağa kimyasal atık gömüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama

Bingöl - 29.08.2022
Bingöl gündem: Jübilesini yapan Batmanlı futbolcu genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışıyor

Bingöl gündem: Jübilesini yapan Batmanlı futbolcu genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışıyor

Bingöl - 29.08.2022
Son dakika haber! Vali Kızılkya'nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor

Son dakika haber! Vali Kızılkya'nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor

Bingöl - 29.08.2022
Bingöl haberi... 10 bin genç yaz aylarını sporla geçirdi

Bingöl haberi... 10 bin genç yaz aylarını sporla geçirdi

Bingöl - 29.08.2022
İbrahim Çeçen Vakfından büyük başarı

İbrahim Çeçen Vakfından büyük başarı

Bingöl - 29.08.2022
16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze yetiştirip geçimini sağlıyor

16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze yetiştirip geçimini sağlıyor

Bingöl - 29.08.2022
Kapkaça uğrayan genç kadın gözyaşlarına boğuldu: Taş attım ama durduramadım

Kapkaça uğrayan genç kadın gözyaşlarına boğuldu: Taş attım ama durduramadım

Bingöl - 29.08.2022
Kahramanmaraş haberleri: Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kahramanmaraş haberleri: Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl gündem haberi: SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı

Bingöl gündem haberi: SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl haber... Genç kadına kap-kaç şoku

Bingöl haber... Genç kadına kap-kaç şoku

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl spor haberi: Türkiye'nin tek kadın drift pilotu ile en genç pilotu pistlerde

Bingöl spor haberi: Türkiye'nin tek kadın drift pilotu ile en genç pilotu pistlerde

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl gündem: TÜRKİYE'NİN EN GENÇ DRİFT PİLOTU PİSTE ÇIKTI

Bingöl gündem: TÜRKİYE'NİN EN GENÇ DRİFT PİLOTU PİSTE ÇIKTI

Bingöl - 28.08.2022
Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti

Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti

Bingöl - 28.08.2022
Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'ne akın etti

Bingöl - 28.08.2022
Son dakika haberi... Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl gündem haberi | Bingöl Ovası'nda atıl araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı

Bingöl gündem haberi | Bingöl Ovası'nda atıl araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl ekonomi haberleri... A101'in '101 Genç Yetenek' programı başladı

Bingöl ekonomi haberleri... A101'in '101 Genç Yetenek' programı başladı

Bingöl - 28.08.2022
28 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

28 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bingöl - 28.08.2022
Bingöl haberleri... Kılıçdaroğlu: 'Yasaklar Doğru Değil. Yasaklıyorsunuz. Korkudan. 7 Milyon 700 Bin Genç İlk Defa Oy Kullanacak, Bu Beyleri Gönderecek'

Bingöl haberleri... Kılıçdaroğlu: "Yasaklar Doğru Değil. Yasaklıyorsunuz. Korkudan. 7 Milyon 700 Bin Genç İlk Defa Oy Kullanacak, Bu Beyleri Gönderecek"

Bingöl - 28.08.2022
İstanbulspor: 0-1

İstanbulspor: 0-1

Bingöl - 28.08.2022
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Bingöl - 27.08.2022
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Bingöl - 27.08.2022
Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti... O sürücüye ceza kesildi

Eşekleri traktörün arkasına bağlayıp sürüklemişti... O sürücüye ceza kesildi

Bingöl - 27.08.2022
Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdiham oluşturdu

Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdiham oluşturdu

Bingöl - 27.08.2022
Bingöl haberi... Bingöl'de ayarı ve gramı düşürülmüş altın sattığı iddiasıyla 4 zanlı Artvin'de yakalandı

Bingöl haberi... Bingöl'de ayarı ve gramı düşürülmüş altın sattığı iddiasıyla 4 zanlı Artvin'de yakalandı

Bingöl - 27.08.2022
Kuyumcuları bile kandırıyorlar! Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

Kuyumcuları bile kandırıyorlar! Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

Bingöl - 28.08.2022
Son dakika haberleri | Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

Bingöl - 27.08.2022
Bingöl spor haberleri | Manş Denizi'ni 43 yıl önce yüzerek geçen ilk Türk kadını, genç sporculara ilham oluyor

Bingöl spor haberleri | Manş Denizi'ni 43 yıl önce yüzerek geçen ilk Türk kadını, genç sporculara ilham oluyor

Bingöl - 27.08.2022
TRAKTÖRÜNÜN ARKASINA BAĞLADIĞI 2 EŞEĞİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

TRAKTÖRÜNÜN ARKASINA BAĞLADIĞI 2 EŞEĞİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Bingöl - 27.08.2022
Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü

Bingöl - 27.08.2022
Bingöl haberi | Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi

Bingöl haberi | Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi

Bingöl - 27.08.2022
Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü

Bingöl - 27.08.2022
Çatıya çıkıp intihara kalkışan genç kız, ancak köpekleri getirilince ikna oldu

Çatıya çıkıp intihara kalkışan genç kız, ancak köpekleri getirilince ikna oldu

Bingöl - 27.08.2022
Bingöl haberleri! Türkelili genç üreticiye plaket

Bingöl haberleri! Türkelili genç üreticiye plaket

Bingöl - 26.08.2022
Müslüm filminin konusu ne? Müslüm oyuncuları kimler?

Müslüm filminin konusu ne? Müslüm oyuncuları kimler?

Bingöl - 26.08.2022
Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan görevine başladı

Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan görevine başladı

Bingöl - 26.08.2022
Bingöl haber... Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele edecek

Bingöl haber... Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele edecek

Bingöl - 26.08.2022
Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde

Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde

Bingöl - 26.08.2022
Bingöl haberleri... Sokakta çıkan çatışmada yoldan geçen genç öldü, firari zanlı tutuklandı

Bingöl haberleri... Sokakta çıkan çatışmada yoldan geçen genç öldü, firari zanlı tutuklandı

Bingöl - 26.08.2022
Bingöl haberleri: 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu

Bingöl haberleri: 17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoruDünyayı tek başına turlayan en genç pilot oldu

Bingöl - 25.08.2022
Elazığ haberi: Elazığ Osb Müdürü Suat Öztürk: 'merkez Bankası Faizi Yüzde 13'e Düşürdü Ama Piyasadaki Faizler Yüzde 32-40 Arasında. Bu Yüzde 13 Kime Uygulanıyor?'

Elazığ haberi: Elazığ Osb Müdürü Suat Öztürk: "merkez Bankası Faizi Yüzde 13'e Düşürdü Ama Piyasadaki Faizler Yüzde 32-40 Arasında. Bu Yüzde 13 Kime Uygulanıyor?"

Bingöl - 25.08.2022
Bingöl haberi: Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı

Bingöl haberi: Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı

Bingöl - 25.08.2022
Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti

Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti

Bingöl - 25.08.2022
Duyarlı vatandaş demirlere sıkışan köpeği böyle kurtardı

Duyarlı vatandaş demirlere sıkışan köpeği böyle kurtardı

Bingöl - 25.08.2022
25 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bingöl - 25.08.2022
Teşkilat ne zaman başlıyor? TRT1 Teşkilat dizisi yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Teşkilat ne zaman başlıyor? TRT1 Teşkilat dizisi yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Bingöl - 25.08.2022
Müjdeli Haber Geldi

Müjdeli Haber Geldi

Bingöl - 24.08.2022
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: 'Bizim adayımız belli, tüm şeffaflıkla Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: "Bizim adayımız belli, tüm şeffaflıkla Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan"

Bingöl - 24.08.2022
Bingöl haber... Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi

Bingöl haber... Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi

Bingöl - 24.08.2022
Kadem Özbay kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay biyografisi!

Kadem Özbay kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay biyografisi!

Bingöl - 24.08.2022
Bingöl gündem haberi... Bingöl'ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor

Bingöl gündem haberi... Bingöl'ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor

Bingöl - 23.08.2022
23 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Ağustos 2022 Bingöl hava durumu nasıl? Meteoroloji Bingöl bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bingöl - 23.08.2022
Son dakika haber! Bingöl'de eğitim atışı sırasında yangın çıktı

Son dakika haber! Bingöl'de eğitim atışı sırasında yangın çıktı

Bingöl - 22.08.2022
Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl - 22.08.2022
Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl - 22.08.2022
Son dakika haber | Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haber | Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bingöl - 22.08.2022
Bingöl gündem haberi... Bingöl'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sürüyor

Bingöl gündem haberi... Bingöl'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sürüyor

Bingöl - 22.08.2022
Bingöl 3. sayfa: Bingöl polisinden 'Kadına El Kalkamaz' çalışması

Bingöl 3. sayfa: Bingöl polisinden "Kadına El Kalkamaz" çalışması

Bingöl - 22.08.2022
Bingöl haber! Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bingöl haber! Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bingöl - 22.08.2022
DAGC genel kurulu yapıldı

DAGC genel kurulu yapıldı

Bingöl - 21.08.2022
Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat bölümünde yer alan Bingöl, 8.235 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, dağlık ve engebeli bir şehirdir. Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, Yayladere, Yedisu olmak üzere 8 ilçesi vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen bölgede Aralık-Mart ayları arası kayak sezonu vardır. Bingöl ve çevresinde Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı Devletleri hüküm sürmüştür. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bingöl haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bingöl son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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