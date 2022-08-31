Bingöl Haber, Bingöl Son Dakika Haberleri - Haberler

Bingöl 165.867 (2020 itibarıyla) 165.867 39° 39° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:12 Öğle

12:24 İkindi

16:03 Akşam

18:58 Yatsı

20:20 Vali Kadir Ekinci Bld. Başkanı Erdal Arıkan - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.bingol.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.bingol.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 8 Yüzölçümü 8.125 km2 Rakım 1153m Posta Kodu 12000 Alan Kodu 426 Plaka Kodu 12 Koordinatı 38,8861 40,5017 Bingöl Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat bölümünde yer alan Bingöl, 8.235 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, dağlık ve engebeli bir şehirdir. Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, Yayladere, Yedisu olmak üzere 8 ilçesi vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen bölgede Aralık-Mart ayları arası kayak sezonu vardır. Bingöl ve çevresinde Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı Devletleri hüküm sürmüştür. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bingöl haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bingöl son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.