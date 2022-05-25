Bilecik Haber, Bilecik Son Dakika Haberleri - Haberler

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BİLECİK

Bilecik haber, Bilecik son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

Bilecik - 2 Saat Önce
CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da 300 Kişiye Rozet Taktı

CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da 300 Kişiye Rozet Taktı

Bilecik - 3 Saat Önce
AK parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı pilav dağıttı

AK parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı pilav dağıttı

Bilecik - 3 Saat Önce
'Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' başladı

"Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı

Bilecik - 3 Saat Önce
Kızıldamlar Göleti sulama hatlarındaki arıza onarılıyor

Kızıldamlar Göleti sulama hatlarındaki arıza onarılıyor

Bilecik - 3 Saat Önce
Bilecik'te 19 Mayıs Konseri İptal Edildi, Binlece Kişi Şehitler İçin Yürüdü

Bilecik'te 19 Mayıs Konseri İptal Edildi, Binlece Kişi Şehitler İçin Yürüdü

Bilecik - 4 Saat Önce
BŞEÜ'de 'bilim şenliği' düzenlenecek

BŞEÜ'de "bilim şenliği" düzenlenecek

Bilecik - 5 Saat Önce
Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi

Bilecik'te Türk Sanat Müziği konserine yoğun ilgi

Bilecik - 6 Saat Önce
Şeyh Edebali Türbesi'nin yeni sanduka örtüsü tekbirler eşliğinde serildi

Şeyh Edebali Türbesi'nin yeni sanduka örtüsü tekbirler eşliğinde serildi

Bilecik - 6 Saat Önce

Bilecik

Nüfus223.448 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:41 		Öğle
13:02 		İkindi
16:58 		Akşam
20:24 		Yatsı
22:05
ValiBilal Şentürk
Bld. BaşkanıSemih Şahin - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.bilecik.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.bilecik.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü4 km2
Rakım513m
Posta Kodu11000
Alan Kodu228
Plaka Kodu11
Koordinatı40.14192, 29.97932
Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Gündemindeki Kişiler
Bilecik Haber Dağılımı
OEDAŞ 'Bizim Enerjimiz Başkadır' dedi

OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi

Bilecik - 6 Saat Önce
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilecik - 6 Saat Önce
CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi

CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi

Bilecik - 7 Saat Önce
Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik - 9 Saat Önce
Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı

Bilecik - 9 Saat Önce

AK parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı pilav dağıttı
Zeytinburnu Belediyesinin Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesinin Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor

Bilecik - 9 Saat Önce
Bilecik'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik - 9 Saat Önce
Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bilecik - 9 Saat Önce
Bilecik'te konser ertelendi, binlerce kişi şehitler için yürüdü

Bilecik'te konser ertelendi, binlerce kişi şehitler için yürüdü

Bilecik - 10 Saat Önce
15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar

15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar

Bilecik - 11 Saat Önce
Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Bilecik - 11 Saat Önce
AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik - 11 Saat Önce
Kadın elinden Bilecik lezzetlerinin sunulacağı 'Mutfak' açıldı

Kadın elinden Bilecik lezzetlerinin sunulacağı 'Mutfak' açıldı

Bilecik - 11 Saat Önce
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı

Bilecik'te binlerce kişi şehitler için "Sessiz yürüyüş" yaptı

Bilecik - Dün 23:14
Şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Bilecik - Dün 22:18
Yakaladıkları 1 buçuk metrelik dev yayın balığını suya böyle bıraktılar

Yakaladıkları 1 buçuk metrelik dev yayın balığını suya böyle bıraktılar

Bilecik - Dün 19:12
Bilecik'te otomobil başına düşen kişi sayısı belli oldu

Bilecik'te otomobil başına düşen kişi sayısı belli oldu

Bilecik - Dün 16:36
Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı açıldı

Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı açıldı

Bilecik - Dün 15:49
Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda

Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda

Bilecik - Dün 15:02
Bilecik'te 48 yıl önce şehit olan astsubayın kabri, Kocaeli'ye nakledildi

Bilecik'te 48 yıl önce şehit olan astsubayın kabri, Kocaeli'ye nakledildi

Bilecik - Dün 15:02
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik - Dün 14:55
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik - Dün 14:50
48 yıldır ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüler

48 yıldır ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüler

Bilecik - Dün 12:44
Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

Bilecik - Dün 12:41
Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı

Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı

Bilecik - Dün 12:04
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

Bilecik - Dün 11:35
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

Bilecik - Dün 11:26
1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

Bilecik - Dün 10:57
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik - Dün 09:41
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik - Dün 09:38
Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Bilecik - Dün 09:14
24 Mayıs 2022 Bilecik hava durumu nasıl? Meteoroloji Bilecik bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Mayıs 2022 Bilecik hava durumu nasıl? Meteoroloji Bilecik bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bilecik - Dün 05:59
Otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bilecik - 23.05.2022
Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bilecik - 23.05.2022
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik - 23.05.2022
Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik - 23.05.2022
Park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandı

Bilecik - 23.05.2022
Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor

Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor

Bilecik - 23.05.2022
Ortaokul öğrencileri tehlike altında

Ortaokul öğrencileri tehlike altında

Bilecik - 23.05.2022
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma

Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma

Bilecik - 23.05.2022
Osmaneli'nin köylerinde Hıdırellez şenlikleri yapıldı

Osmaneli'nin köylerinde Hıdırellez şenlikleri yapıldı

Bilecik - 23.05.2022
RÜŞVET İSTEYEN HAZİNE AVUKATINA OPERASYON KAMERADA

RÜŞVET İSTEYEN HAZİNE AVUKATINA OPERASYON KAMERADA

Bilecik - 23.05.2022
Bilecik müzeleri bir haftada 10 bin 312 ziyaretçi ağırladı

Bilecik müzeleri bir haftada 10 bin 312 ziyaretçi ağırladı

Bilecik - 23.05.2022
Bilecik'te yaşanan rüşvet olayı böyle görüntülendi

Bilecik'te yaşanan rüşvet olayı böyle görüntülendi

Bilecik - 23.05.2022
Bilecik'te Rumeli Ezgileri Korosu ve Balkanika Halk Oyunları Gösterisi düzenlendi

Bilecik'te Rumeli Ezgileri Korosu ve Balkanika Halk Oyunları Gösterisi düzenlendi

Bilecik - 23.05.2022
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu; 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu; 2 yaralı

Bilecik - 23.05.2022
'10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı 10. yeşilay bisiklet turu,Bilecik,Bisiklet Turu,Yeşilay,

"10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı 10. yeşilay bisiklet turu,Bilecik,Bisiklet Turu,Yeşilay,

Bilecik - 22.05.2022
'anadolu'nun Renkleri' Yoğun İstek Üzerine Odunpazarı'nda Yeniden Sahnelendi

'anadolu'nun Renkleri' Yoğun İstek Üzerine Odunpazarı'nda Yeniden Sahnelendi

Bilecik - 22.05.2022
Bilecik'te çiftçilere fide desteği

Bilecik'te çiftçilere fide desteği

Bilecik - 22.05.2022
Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti

Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti

Bilecik - 22.05.2022
Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Bilecik - 22.05.2022
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bilecik - 22.05.2022
Türkiye'nin ilk solo dağcısı 61. zirvesine Çankırı'da ulaştı

Türkiye'nin ilk solo dağcısı 61. zirvesine Çankırı'da ulaştı

Bilecik - 22.05.2022
Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

Bilecik - 21.05.2022
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

Bilecik - 21.05.2022
Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

Bilecik - 21.05.2022
Sufi yolu yolcuları Bilecik'te mola verdi

Sufi yolu yolcuları Bilecik'te mola verdi

Bilecik - 21.05.2022
Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı

Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı

Bilecik - 21.05.2022
'Evliliğe İlk Adım' projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi

"Evliliğe İlk Adım" projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi

Bilecik - 21.05.2022
Başkan Vekili Subaşı muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Vekili Subaşı muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik - 21.05.2022
Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik - 21.05.2022
Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

Bilecik - 21.05.2022
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Bilecik - 21.05.2022
Bilecik sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 21 Mayıs 2022 Bilecik namaz vakitleri!

Bilecik sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 21 Mayıs 2022 Bilecik namaz vakitleri!

Bilecik - 21.05.2022
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Bilecik - 20.05.2022
Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

Bilecik - 20.05.2022
Bilecikli Bal Üreticisin Kovanlarını Ayılar Parçaladı

Bilecikli Bal Üreticisin Kovanlarını Ayılar Parçaladı

Bilecik - 20.05.2022
Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın hediye edilecek

Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın hediye edilecek

Bilecik - 20.05.2022
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Bilecik - 20.05.2022
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı

Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı

Bilecik - 20.05.2022
Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek

Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek

Bilecik - 20.05.2022
Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik - 20.05.2022
Osmaneli Müftülüğü, Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

Osmaneli Müftülüğü, Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

Bilecik - 20.05.2022
Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecekler

Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecekler

Bilecik - 20.05.2022
Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Bilecik - 20.05.2022
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik - 20.05.2022
Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi

Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi

Bilecik - 20.05.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bilecik - 20.05.2022
Bazı parti ve STK'lar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Bazı parti ve STK'lar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Bilecik - 19.05.2022
Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Bilecik - 19.05.2022
Minik öğrencilerden bayram korteji

Minik öğrencilerden bayram korteji

Bilecik - 19.05.2022
Atakum Belediyesi'nden 19 Mayıs Videosu

Atakum Belediyesi'nden 19 Mayıs Videosu

Bilecik - 19.05.2022
SGK Bilecik İl Müdürü Adem Bedir görevine geri döndü

SGK Bilecik İl Müdürü Adem Bedir görevine geri döndü

Bilecik - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bilecik - 19.05.2022
Osmaneli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Osmaneli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bilecik - 19.05.2022
Bozüyük'te 19 Mayıs Dart Turnuvası düzenlendi

Bozüyük'te 19 Mayıs Dart Turnuvası düzenlendi

Bilecik - 19.05.2022
Binlerce kişi yağmura aldırış etmeden Ceza konserini dinledi

Binlerce kişi yağmura aldırış etmeden Ceza konserini dinledi

Bilecik - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bilecik - 19.05.2022
Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

Bilecik - 19.05.2022
Bilecikli arıcı kaliteli bal üretmek için 22 yıldır kovanlarını taşıyor

Bilecikli arıcı kaliteli bal üretmek için 22 yıldır kovanlarını taşıyor

Bilecik - 19.05.2022
Bilecik Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara bayrak hediyesi

Bilecik Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara bayrak hediyesi

Bilecik - 19.05.2022
Marmara Bölgesine bağlı olmasına rağmen 4 bölgeye yayılmış tek ildir. Türkiye’nin küçük illerinden olan Bilecik, Sakarya Irmağı’nın etrafına kurulmuştur. Tarihi M.Ö. 3000’lere dayanan Bilecik’te birçok medeniyetin izlerine rastlanır ve Osmanlı ile Cumhuriyet döneminde konumu itibariyle tarihi rol üstlenmiştir. Osman Bey’in kayınbabası Şeyh Edebali’nin kabri Bilecik’te bulunur. Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar olarak 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bilecik haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bilecik son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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