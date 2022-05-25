Bilecik Haber, Bilecik Son Dakika Haberleri - Haberler

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BİLECİK
Bilecik haber, Bilecik son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bilecik
223.448 (2019 itibarıyla)
27°
Parçalı Bulutlu
Namaz Vakitleri
|İmsak
03:41
|Öğle
13:02
|İkindi
16:58
|Akşam
20:24
|Yatsı
22:05
|Vali
|Bilal Şentürk
|Bld. Başkanı
|Semih Şahin - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.bilecik.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.bilecik.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|4 km2
|Rakım
|513m
|Posta Kodu
|11000
|Alan Kodu
|228
|Plaka Kodu
|11
|Koordinatı
|40.14192, 29.97932
|Bilecik Seçim Sonuçları
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Marmara Bölgesine bağlı olmasına rağmen 4 bölgeye yayılmış tek ildir. Türkiye’nin küçük illerinden olan Bilecik, Sakarya Irmağı’nın etrafına kurulmuştur. Tarihi M.Ö. 3000’lere dayanan Bilecik’te birçok medeniyetin izlerine rastlanır ve Osmanlı ile Cumhuriyet döneminde konumu itibariyle tarihi rol üstlenmiştir. Osman Bey’in kayınbabası Şeyh Edebali’nin kabri Bilecik’te bulunur. Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar olarak 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bilecik haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bilecik son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.