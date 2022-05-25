Bilecik Haber, Bilecik Son Dakika Haberleri - Haberler

Bilecik 223.448 (2019 itibarıyla) 223.448 27° 27° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:41 Öğle

13:02 İkindi

16:58 Akşam

20:24 Yatsı

22:05 Vali Bilal Şentürk Bld. Başkanı Semih Şahin - (CHP) Valilik Sitesi http://www.bilecik.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.bilecik.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 4 km2 Rakım 513m Posta Kodu 11000 Alan Kodu 228 Plaka Kodu 11 Koordinatı 40.14192, 29.97932 Bilecik Seçim Sonuçları

Marmara Bölgesine bağlı olmasına rağmen 4 bölgeye yayılmış tek ildir. Türkiye’nin küçük illerinden olan Bilecik, Sakarya Irmağı’nın etrafına kurulmuştur. Tarihi M.Ö. 3000’lere dayanan Bilecik’te birçok medeniyetin izlerine rastlanır ve Osmanlı ile Cumhuriyet döneminde konumu itibariyle tarihi rol üstlenmiştir. Osman Bey’in kayınbabası Şeyh Edebali’nin kabri Bilecik’te bulunur. Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar olarak 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bilecik haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bilecik son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.