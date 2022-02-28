Kastamonu Haber, Kastamonu Son Dakika Haberleri - Haberler

Kastamonu 148.931 (2018 itibarıyla) 148.931 8° 8° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

05:50 Öğle

13:02 İkindi

16:08 Akşam

18:40 Yatsı

20:00 Vali Avni Çakır Bld. Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu - (MHP) Valilik Sitesi http://www.kastamonu.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kastamonu.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 19 Yüzölçümü 13 km2 Rakım 780m Posta Kodu 37000 Alan Kodu 366 Plaka Kodu 37 Koordinatı 41.37805, 33.77528 Kastamonu Seçim Sonuçları

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Frigya, Roma, Bizans, Hititler, Lidyalılar, Selçuklu, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmıştır. İl 7000 yıllık tarihi geçmişe sahip bir müze şehir görünümündedir. Şehirde halen el sanatlarına devam edilmektedir. Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya adında 20 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kastamonu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kastamonu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.