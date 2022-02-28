Kastamonu Haber, Kastamonu Son Dakika Haberleri - Haberler

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KASTAMONU

KASTAMONU HABERLERİ

Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı

Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Kastamonu - 54 Dakika Önce
Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor

Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor

Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyorANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi'nde dalgıç olarak görev yapan Hasan (36) ve Gökay (30) Özkan kardeşler, 2 yıldır birlikte omuz omuza can kurtarıyor.
Kastamonu - 1 Saat Önce
Tekirdağ'da 1 yılda 6 bin 956 evlilik, 2 bin 510 boşanma yaşandı

Tekirdağ'da 1 yılda 6 bin 956 evlilik, 2 bin 510 boşanma yaşandı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2021 yılında 6 bin 956 evlilik gerçekleşirken, 2 bin 510 ise boşanma yaşandı.
Kastamonu - 2 Saat Önce
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.
Kastamonu - Dün 23:22
Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika habere göre Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kastamonu - Dün 20:01
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.
Kastamonu - Dün 19:34
Son dakika gündem: ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ

Son dakika gündem: ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ

Son dakika haberler: ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde, AFAD Başkanlığı koordinesinde yapılan 2022 Kış Tatbikatı'nı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seyretti.
Kastamonu - Dün 15:47
KASTAMONU - Yöresel kıyafetli kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

KASTAMONU - Yöresel kıyafetli kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinin simgesi tarihi Aşıklar Köprüsü'nde yöresel kıyafetli kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü çektikleri kliple kutladı.
Kastamonu - Dün 15:44
Ilgaz Dağı'ndaki kış festivaline yoğun ilgi

Ilgaz Dağı'ndaki kış festivaline yoğun ilgi

- Ilgaz Dağı'ndaki kış festivaline yoğun ilgi Kış festivalinde vatandaşlar stres attı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda düzenlenen "Yurduntepe Kış Festivali" vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Kastamonu - Dün 11:15

Kastamonu

Nüfus148.931 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 8

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
05:50 		Öğle
13:02 		İkindi
16:08 		Akşam
18:40 		Yatsı
20:00
ValiAvni Çakır
Bld. BaşkanıRahmi Galip Vidinlioğlu - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.kastamonu.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kastamonu.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı19
Yüzölçümü13 km2
Rakım780m
Posta Kodu37000
Alan Kodu366
Plaka Kodu37
Koordinatı41.37805, 33.77528
Kastamonu Seçim Sonuçları
Kastamonu Gündemindeki Kişiler
Kastamonu Haber Dağılımı
KASTAMONU - Seyahat tur acentelerinin temsilcileri bir araya geldi

KASTAMONU - Seyahat tur acentelerinin temsilcileri bir araya geldi

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini yurt içi ve dışında duyurmak amacıyla seyahat acentelerine yönelik "tanıştırma turu" düzenlendi.
Kastamonu - Dün 00:50
Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, ilçede tarihi öneme sahip Aşıklar Köprüsü'nde çektikleri klip ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Kastamonu - Dün 00:08
Kastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor

Kastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor

Kastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor Kastamonu Valisi Çakır: "Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz" Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'daki turizm...
Kastamonu - 26.02.2022
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda 'Yurduntepe Kış Festivali' yapıldı

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlendi.
Kastamonu - 26.02.2022
Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran lise öğrencisi, kurtarılamadı.
Kastamonu - 26.02.2022

Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
Kahramanmaraş'ta 'Geleneksel Kızak Müsabakaları' gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Kızak Müsabakaları" gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Geleneksel Kızak Müsabakaları" yapıldı.
Kastamonu - 26.02.2022
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.
Kastamonu - 26.02.2022
5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı

5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı

KASTAMONU'da, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran, 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir (16) hayatını kaybetti.
Kastamonu - 26.02.2022
İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan tarihi bina, müzeye dönüştürüldü.
Kastamonu - 26.02.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile...
Kastamonu - 26.02.2022
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kastamonu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu - 26.02.2022
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu - 26.02.2022
Kastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak

Kastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak

Kastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak Kastamonu'da kadınların ürettiği ürünler dünyaya ulaştırılacak Kastamonu'da kadın üreticiler ve kooperatiflerin ürettiği ürünler ve şehrin yöresel ürünleri, alışveriş sitesi üzerinde dünyaya ulaştırılacak.
Kastamonu - 25.02.2022
Kastamonu'da bin dekar alana kenevir ekilecek

Kastamonu'da bin dekar alana kenevir ekilecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gelecek yıl açılışı gerçekleşecek kenevir lifinden tekstil elyafı üretim fabrikasının ham madde ihtiyacının karşılanması için 47 çiftçi ile Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş arasında sözleşme imzalandı.
Kastamonu - 25.02.2022
Son dakika haber... İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Son dakika haber... İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Son dakika haber: İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü, burnu kanamadan kurtuldu.
Kastamonu - 25.02.2022
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu - 25.02.2022
Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, tutuklandı.
Kastamonu - 25.02.2022
KASTAMONU - 'Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu' sona erdi

KASTAMONU - "Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi.
Kastamonu - 25.02.2022
Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındı

Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındı

Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındı Kastamonu'da donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayılar, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında alındı.
Kastamonu - 25.02.2022
Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.
Kastamonu - 25.02.2022
KASTAMONU - Çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı

KASTAMONU - Çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı

Kastamonu'da, Taşköprü sarımsağının verim ve kalitesini artırmak amacıyla çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
Kastamonu - 25.02.2022
KASTAMONU - Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı

KASTAMONU - Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı

Paralimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, ailelere engelli çocuklarını sporla tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.
Kastamonu - 25.02.2022
Son dakika: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'taki asfaltit üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kastamonu - 25.02.2022
Son dakika haberi | Emniyetten 'fuhşa teşvik-tefecilik' operasyonu

Son dakika haberi | Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonu

Son dakika haberleri: Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu - 25.02.2022
Fikirlerin uygulamaya döküleceği alan: Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı

Fikirlerin uygulamaya döküleceği alan: Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı

Fikirlerin uygulamaya döküleceği alan: Dijital Dönüşüm Merkezi açıldıSİNOP Sinop'ta girişimcilere yönelik fikir üretimine katkı sağlayacak Dijital Dönüşüm Merkezi hizmete başladı.
Kastamonu - 24.02.2022
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Kastamonu - 24.02.2022
Son dakika haber! Emniyetten 'fuhşa teşvik-tefecilik' operasyonu

Son dakika haber! Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonu

Son dakika haberler... Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonuKASTAMONU Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu - 24.02.2022
Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştuEDİRNE Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne'de ziyarete açıldı.
Kastamonu - 24.02.2022
'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldı

"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'ye geldi.
Kastamonu - 24.02.2022
KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş ve tefecilik operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu - 24.02.2022
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da başlayan kampı sürüyor.
Kastamonu - 24.02.2022
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıp Gülistan Doku'ya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıp Gülistan Doku'ya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin grup toplantılarında yaptıkları açıklamalara tepki...
Kastamonu - 23.02.2022
Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bir evde yangın çıktı.
Kastamonu - 23.02.2022
Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar

Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar

- Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar Görme engeliler, Ilgaz Dağında kayak yapmanın heyecanını yaşadı Kastamonu'da görme engelli bireyler, Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip Ilgaz Dağında kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Kastamonu - 23.02.2022
İhracatın şampiyonları ödüllerini aldı

İhracatın şampiyonları ödüllerini aldı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25,3 yukarı taşıyarak 896,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kastamonu - 23.02.2022
Yetim çocuklar Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi

Yetim çocuklar Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kış Şenliği" kapsamında yetim çocuklar, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
Kastamonu - 23.02.2022
KASTAMONU - Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutlu

KASTAMONU - Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutlu

Yenimahalle Belediyesspor Kadın Hentbol Takımı'nda oynarken İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer olan milli hentbolcu Beyza Karaçam, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
Kastamonu - 23.02.2022
'Hayata Renk Verelim Projesi' hız kesmiyor

"Hayata Renk Verelim Projesi" hız kesmiyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 220 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.
Kastamonu - 23.02.2022
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor

Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Kastamonu - 23.02.2022
Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı

Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, son günlerde artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı halde bulunuyor.
Kastamonu - 23.02.2022
'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergisi törenle açıldı

"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi törenle açıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatma gayret içinde olduklarını belirterek, "Akifimizi Anadolu'da çocuklarımıza yeniden hatırlatmak, onun Safahat'ını yeniden cümle cümle, mısra mısra, kelime kelime zihinlerde, gönüllerde inşa etmek,...
Kastamonu - 22.02.2022
Kastamonu'da öğrenciler 'Haylaz İbişin Maceraları' tiyatro oyununu izledi

Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izledi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Haylaz İbişin Maceraları" adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Kastamonu - 22.02.2022
Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi

Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi

- Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı gerçekleştirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Türkiye'de kullanılacak...
Kastamonu - 22.02.2022
'Venöz ülser' hastası, ilaç tedavisiyle bacağını kaybetme riskinden kurtuldu

'Venöz ülser' hastası, ilaç tedavisiyle bacağını kaybetme riskinden kurtuldu

ANKARA'da 'venöz ülser' rahatsızlığı nedeniyle sol bacağını kaybetme riski yaşayan Kemal Gün (26), ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.
Kastamonu - 22.02.2022
Son dakika haberleri! Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri! Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberine göre Yaklaşık 5 yıldır mücadele ettiği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kastamonu Belediyesi personeli son yolculuğuna uğurlandı.
Kastamonu - 22.02.2022
KASTAMONU - 'Fotoğrafların Dilinden Kastamonu' kitabının tanıtımı yapıldı

KASTAMONU - "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı yapıldı

Kastamonu'da kent merkezi ile 19 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.
Kastamonu - 22.02.2022
Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.
Kastamonu - 22.02.2022
Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu - 22.02.2022
Kastamonu'da Ocak ayında 344 konut satıldı

Kastamonu'da Ocak ayında 344 konut satıldı

Kastamonu'da Ocak ayı içerisinde 344 konutun satıldığı açıklandı.
Kastamonu - 22.02.2022
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor... Kar sularının erimesiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadı

Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor... Kar sularının erimesiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadı

Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor.
Kastamonu - 22.02.2022
'Hayata Renk Verelim Projesi'nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

"Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 200 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.
Kastamonu - 22.02.2022
İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildi

İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörlerine başarı belgesi verildi.
Kastamonu - 22.02.2022
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda 'Yurduntepe Kış Festivali' yapılacak

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapılacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlenecek.
Kastamonu - 22.02.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve...
Kastamonu - 22.02.2022
Sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak

Sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak

- Sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak Bakan Yardımcısı Baydaş: "Tesislerimizin tamamı yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak" Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamının yıl sonuna kadar...
Kastamonu - 21.02.2022
KASTAMONU - Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

KASTAMONU - Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtarak bir kadının bileziklerini ve parasını çalan kişiyi jandarma ekipleri ayak izlerinden yakaladı.
Kastamonu - 21.02.2022
KASTAMONU - 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendi

KASTAMONU - 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendi

Kastamonu'da 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendi.
Kastamonu - 21.02.2022
10 yıl aradan sonra şeker pancarı ekimi yapılacak

10 yıl aradan sonra şeker pancarı ekimi yapılacak

Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 10 yıl aradan sonra 500 dekar alanda yeniden şeker pancarı üretimi yapılacak.
Kastamonu - 21.02.2022
KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da zarar gören tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şu an Kastamonu'da hemen hemen her ilçede tesisimiz var. Dokunmadığımız ilçemiz yok." dedi.
Kastamonu - 21.02.2022
32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı

32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı

32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı Yaşlı çifti parmak izi alacağım diyerek kandırarak altınları alan şüpheli, 32 saat boyunca ormanda aranarak yakalandı Adana'dan geldi, 'jandarma personeliyim, parmak izi alacağım' diyerek yaşlı çiftin...
Kastamonu - 21.02.2022
Bakan Kurum: 'Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var'

Bakan Kurum: "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var"

Bakan Kurum: "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var"KONYA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var.
Kastamonu - 21.02.2022
Düzce Judodan 10 madalya

Düzce Judodan 10 madalya

Çankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız-erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.
Kastamonu - 21.02.2022
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı

Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı

Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
Kastamonu - 21.02.2022
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalan binalar havadan görüntülendi Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş...
Kastamonu - 21.02.2022
Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak

Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapılacağını duyurdu.
Kastamonu - 21.02.2022
Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu - 21.02.2022
Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 finişer daha ekledi

Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 finişer daha ekledi

Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 adet yeni otobüs ve yol inşaatlarında alt temel malzemesi serimi, asfalt serimi ve beton serimi hizmetleri için de 1 adet finişeri ekledi.
Kastamonu - 21.02.2022
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi.
Kastamonu - 21.02.2022
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi.
Kastamonu - 21.02.2022
Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

Son dakika haber: Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kastamonu - 21.02.2022
Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor

Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden cuma gününe kadar yurt genelinde yağmur bekleniyor. Ayrıca yurdun doğusunda pazartesinden cumaya kadar kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise salı gününden cuma gününe kadar yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Kastamonu - 21.02.2022
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 14'üncü ve son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Odense Hentbol takımına 37-29 yenildi.
Kastamonu - 20.02.2022
AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldı

AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldı

Üsküdar Belediyesince düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda, geçen yıl vefat eden eski AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için anma programı gerçekleştirildi.
Kastamonu - 20.02.2022
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.
Kastamonu - 20.02.2022
Son dakika haber! Sel felaketinde kaybolan 8 kişiden 6 aydır haber alınamıyor

Son dakika haber! Sel felaketinde kaybolan 8 kişiden 6 aydır haber alınamıyor

Son dakika haber: Sel felaketinde kaybolan 8 kişiden 6 aydır haber alınamıyor Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı: "Arama çalışmalarımız ihbara dayalı devam ediyor" Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 8 vatandaşa 6 aydır yapılan tüm çalışmalara rağmen ulaşılamadı.
Kastamonu - 20.02.2022
Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi

Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
Kastamonu - 20.02.2022
Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi

Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi

Son dakika haber... Kastamonu'da 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından evsiz kalan aileler için köye konteyner getirildi.
Kastamonu - 20.02.2022
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında 100 binden fazla turiste ev sahipliği yaptı.
Kastamonu - 20.02.2022
GÜNDEM / 20 Şubat 2022

GÜNDEM / 20 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak.
Kastamonu - 20.02.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak.
Kastamonu - 19.02.2022
Hızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu

Hızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu

Hızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu 6 asırdır düzenlenen kızak yarışları nefesleri kesti Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeterli kar yağmadığı ve salgın nedeniyle 5 yıldır yapılamayan 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu.
Kastamonu - 19.02.2022
Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kastamonu - 19.02.2022
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu - 19.02.2022
KASTAMONU - 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı

KASTAMONU - 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 600 senelik geçmişi bulunan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.
Kastamonu - 19.02.2022
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu Annesi kayıp 10 günlük bozayılar hayata tutundu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için...
Kastamonu - 19.02.2022
Yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor

Yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor

Yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek AFAD İl Müdürlüğü tarafından yeni yapılacak evlerin yerleri tespit edildi Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale...
Kastamonu - 19.02.2022
Kastamonu Belediyespor, Avrupa hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor, Avrupa hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, DELO Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kastamonu - 19.02.2022
10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı

10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran yangınzede Şerife Hasanusta, 10 yıl önce de evinin yandığını ve yine aynı acıyı yaşadığını söyledi.
Kastamonu - 19.02.2022
Yangınzede kadın: 'Yangında başıma tülbent bile alamadım'

Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım"

Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören Köyü'nde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran kadın, evden başına tülbent bile alamadığını söyledi.
Kastamonu - 19.02.2022
KASTAMONU - Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kastamonu - 19.02.2022
Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi günü İstanbul dahil 32 ilde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinde yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da da kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri hariç ülke genelini kuvvetli sağanak yağış esir alacak.
Kastamonu - 19.02.2022
Kastamonu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Frigya, Roma, Bizans, Hititler, Lidyalılar, Selçuklu, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmıştır. İl 7000 yıllık tarihi geçmişe sahip bir müze şehir görünümündedir. Şehirde halen el sanatlarına devam edilmektedir. Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya adında 20 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kastamonu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kastamonu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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