Kastamonu Haber, Kastamonu Son Dakika Haberleri - Haberler

KASTAMONU
KASTAMONU HABERLERİ
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldıSağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyorDalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyorANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi'nde dalgıç olarak görev yapan Hasan (36) ve Gökay (30) Özkan kardeşler, 2 yıldır birlikte omuz omuza can kurtarıyor.
Tekirdağ'da 1 yılda 6 bin 956 evlilik, 2 bin 510 boşanma yaşandıTÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2021 yılında 6 bin 956 evlilik gerçekleşirken, 2 bin 510 ise boşanma yaşandı.
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangınKastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.
Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldiSon dakika habere göre Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğuTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.
Son dakika gündem: ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİSon dakika haberler: ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde, AFAD Başkanlığı koordinesinde yapılan 2022 Kış Tatbikatı'nı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seyretti.
KASTAMONU - Yöresel kıyafetli kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıKastamonu'nun Azdavay ilçesinin simgesi tarihi Aşıklar Köprüsü'nde yöresel kıyafetli kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü çektikleri kliple kutladı.
Ilgaz Dağı'ndaki kış festivaline yoğun ilgi- Ilgaz Dağı'ndaki kış festivaline yoğun ilgi Kış festivalinde vatandaşlar stres attı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda düzenlenen "Yurduntepe Kış Festivali" vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Kastamonu
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
05:50
|Öğle
13:02
|İkindi
16:08
|Akşam
18:40
|Yatsı
20:00
|Vali
|Avni Çakır
|Bld. Başkanı
|Rahmi Galip Vidinlioğlu - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.kastamonu.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kastamonu.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|19
|Yüzölçümü
|13 km2
|Rakım
|780m
|Posta Kodu
|37000
|Alan Kodu
|366
|Plaka Kodu
|37
|Koordinatı
|41.37805, 33.77528
|Kastamonu Seçim Sonuçları
KASTAMONU - Seyahat tur acentelerinin temsilcileri bir araya geldiKastamonu'nun doğal güzelliklerini yurt içi ve dışında duyurmak amacıyla seyahat acentelerine yönelik "tanıştırma turu" düzenlendi.
Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılarSon dakika haberler: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, ilçede tarihi öneme sahip Aşıklar Köprüsü'nde çektikleri klip ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Kastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyorKastamonu milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor Kastamonu Valisi Çakır: "Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz" Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'daki turizm...
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapıldıTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlendi.
Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdiKastamonu'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran lise öğrencisi, kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Kızak Müsabakaları" gerçekleştirildiKahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Geleneksel Kızak Müsabakaları" yapıldı.
Lise öğrencisi kalbine yenik düştüKastamonu'da kalp krizi geçiren 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.
5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadıKASTAMONU'da, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran, 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir (16) hayatını kaybetti.
İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtıKastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan tarihi bina, müzeye dönüştürüldü.
Yurtta hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile...
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadıKastamonu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacakKastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak Kastamonu'da kadınların ürettiği ürünler dünyaya ulaştırılacak Kastamonu'da kadın üreticiler ve kooperatiflerin ürettiği ürünler ve şehrin yöresel ürünleri, alışveriş sitesi üzerinde dünyaya ulaştırılacak.
Kastamonu'da bin dekar alana kenevir ekilecekKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gelecek yıl açılışı gerçekleşecek kenevir lifinden tekstil elyafı üretim fabrikasının ham madde ihtiyacının karşılanması için 47 çiftçi ile Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş arasında sözleşme imzalandı.
Son dakika haber... İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kameradaSon dakika haber: İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü, burnu kanamadan kurtuldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.
Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandıSon dakika haber: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, tutuklandı.
KASTAMONU - "Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdiKastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi.
Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındıDonmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındı Kastamonu'da donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayılar, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında alındı.
Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyorKastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.
KASTAMONU - Çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldıKastamonu'da, Taşköprü sarımsağının verim ve kalitesini artırmak amacıyla çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
KASTAMONU - Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrıParalimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, ailelere engelli çocuklarını sporla tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.
Son dakika: Enerjide acele kamulaştırma kararlarıGelen son dakika haberlerine göre Şırnak'taki asfaltit üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Son dakika haberi | Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonuSon dakika haberleri: Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Fikirlerin uygulamaya döküleceği alan: Dijital Dönüşüm Merkezi açıldıFikirlerin uygulamaya döküleceği alan: Dijital Dönüşüm Merkezi açıldıSİNOP Sinop'ta girişimcilere yönelik fikir üretimine katkı sağlayacak Dijital Dönüşüm Merkezi hizmete başladı.
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştıKastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Son dakika haber! Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonuSon dakika haberler... Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonuKASTAMONU Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştuMehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştuEDİRNE Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne'de ziyarete açıldı.
"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldıMilli Eğitim Bakanlığı'nın vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'ye geldi.
KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandıKastamonu'da düzenlenen fuhuş ve tefecilik operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyorA Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da başlayan kampı sürüyor.
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıp Gülistan Doku'ya ilişkin açıklama AçıklamasıSon dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin grup toplantılarında yaptıkları açıklamalara tepki...
Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldüSon dakika habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bir evde yangın çıktı.
Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar- Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar Görme engeliler, Ilgaz Dağında kayak yapmanın heyecanını yaşadı Kastamonu'da görme engelli bireyler, Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip Ilgaz Dağında kayak yapmanın keyfini çıkardı.
İhracatın şampiyonları ödüllerini aldıAkdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25,3 yukarı taşıyarak 896,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Yetim çocuklar Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendiKastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kış Şenliği" kapsamında yetim çocuklar, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
KASTAMONU - Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutluYenimahalle Belediyesspor Kadın Hentbol Takımı'nda oynarken İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer olan milli hentbolcu Beyza Karaçam, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
"Hayata Renk Verelim Projesi" hız kesmiyorKastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 220 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyorKastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplıKastamonu'nun Daday ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, son günlerde artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı halde bulunuyor.
"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi törenle açıldıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatma gayret içinde olduklarını belirterek, "Akifimizi Anadolu'da çocuklarımıza yeniden hatırlatmak, onun Safahat'ını yeniden cümle cümle, mısra mısra, kelime kelime zihinlerde, gönüllerde inşa etmek,...
Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izlediKastamonu'nun Araç ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Haylaz İbişin Maceraları" adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi- Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı gerçekleştirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Türkiye'de kullanılacak...
'Venöz ülser' hastası, ilaç tedavisiyle bacağını kaybetme riskinden kurtulduANKARA'da 'venöz ülser' rahatsızlığı nedeniyle sol bacağını kaybetme riski yaşayan Kemal Gün (26), ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.
Son dakika haberleri! Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze töreni düzenlendiSon dakika haberine göre Yaklaşık 5 yıldır mücadele ettiği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kastamonu Belediyesi personeli son yolculuğuna uğurlandı.
KASTAMONU - "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı yapıldıKastamonu'da kent merkezi ile 19 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.
Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.
Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da Ocak ayında 344 konut satıldıKastamonu'da Ocak ayı içerisinde 344 konutun satıldığı açıklandı.
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor... Kar sularının erimesiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadıKastamonu'da heyelanlar devam ediyor.
"Hayata Renk Verelim Projesi"nin bilgilendirme seminerleri sürüyorKastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında 200 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi.
İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildiKastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörlerine başarı belgesi verildi.
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapılacakTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlenecek.
Yurtta hava durumuYapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve...
Sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak- Sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamı yıl sonuna kadar tamamlanacak Bakan Yardımcısı Baydaş: "Tesislerimizin tamamı yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak" Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamının yıl sonuna kadar...
KASTAMONU - Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandıKastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtarak bir kadının bileziklerini ve parasını çalan kişiyi jandarma ekipleri ayak izlerinden yakaladı.
KASTAMONU - 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendiKastamonu'da 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendi.
10 yıl aradan sonra şeker pancarı ekimi yapılacakSinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 10 yıl aradan sonra 500 dekar alanda yeniden şeker pancarı üretimi yapılacak.
KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulunduGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da zarar gören tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şu an Kastamonu'da hemen hemen her ilçede tesisimiz var. Dokunmadığımız ilçemiz yok." dedi.
32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı Yaşlı çifti parmak izi alacağım diyerek kandırarak altınları alan şüpheli, 32 saat boyunca ormanda aranarak yakalandı Adana'dan geldi, 'jandarma personeliyim, parmak izi alacağım' diyerek yaşlı çiftin...
Bakan Kurum: "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var"Bakan Kurum: "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var"KONYA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var.
Düzce Judodan 10 madalyaÇankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız-erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttıSağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiSel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalan binalar havadan görüntülendi Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş...
Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, su tarifesinde yüzde 7'lik indirim yapılacağını duyurdu.
Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdiKastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 finişer daha eklediKastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 adet yeni otobüs ve yol inşaatlarında alt temel malzemesi serimi, asfalt serimi ve beton serimi hizmetleri için de 1 adet finişeri ekledi.
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiKastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi.
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiKastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi.
Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktıSon dakika haber: Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyorMeteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden cuma gününe kadar yurt genelinde yağmur bekleniyor. Ayrıca yurdun doğusunda pazartesinden cumaya kadar kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise salı gününden cuma gününe kadar yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar LigiHentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 14'üncü ve son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Odense Hentbol takımına 37-29 yenildi.
AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldıÜsküdar Belediyesince düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda, geçen yıl vefat eden eski AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için anma programı gerçekleştirildi.
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyorTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.
Son dakika haber! Sel felaketinde kaybolan 8 kişiden 6 aydır haber alınamıyorSon dakika haber: Sel felaketinde kaybolan 8 kişiden 6 aydır haber alınamıyor Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı: "Arama çalışmalarımız ihbara dayalı devam ediyor" Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 8 vatandaşa 6 aydır yapılan tüm çalışmalara rağmen ulaşılamadı.
Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendiKastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildiSon dakika haber... Kastamonu'da 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından evsiz kalan aileler için köye konteyner getirildi.
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladıIlgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında 100 binden fazla turiste ev sahipliği yaptı.
GÜNDEM / 20 Şubat 2022Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak.
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2022Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak.
Hızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne olduHızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu 6 asırdır düzenlenen kızak yarışları nefesleri kesti Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeterli kar yağmadığı ve salgın nedeniyle 5 yıldır yapılamayan 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu.
Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıSon dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralıKastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU - 600 yıllık geçmişe sahip kızak yarışları yapıldıKastamonu'nun Ağlı ilçesinde 600 senelik geçmişi bulunan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutunduSaç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu Annesi kayıp 10 günlük bozayılar hayata tutundu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için...
Yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyorYangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırları yanan ailelere kereste ile 3 buzağı hibe edecek AFAD İl Müdürlüğü tarafından yeni yapılacak evlerin yerleri tespit edildi Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale...
Kastamonu Belediyespor, Avrupa hazırlıklarını sürdürüyorKastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, DELO Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadıKastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran yangınzede Şerife Hasanusta, 10 yıl önce de evinin yandığını ve yine aynı acıyı yaşadığını söyledi.
Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım"Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören Köyü'nde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran kadın, evden başına tülbent bile alamadığını söyledi.
KASTAMONU - Yangında bir ev kullanılamaz hale geldiKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi günü İstanbul dahil 32 ilde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinde yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da da kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri hariç ülke genelini kuvvetli sağanak yağış esir alacak.