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İzmir'de Trans Birey Apart Otelde Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trans Birey Apart Otelde Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde bir apart otelde kalan trans birey Batuhan G., banyoda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaldığı apart otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan trans birey Batuhan G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. G.'nin şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, saat 00.15 sıralarında Alsancak Mahallesi 1463 Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, zaman zaman otelde kalan Batuhan G.'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Batuhan G.'yi banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan trans birey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Banyoda sıcak suyun şofbenle sağlandığı ve Batuhan G.'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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