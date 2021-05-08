Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. 8.858 kilometre kare yüz ölçümü vardır ve Suriye ile de sınır komşusudur. İpek Yolu üzerindeki şehrin tarihi Paleolitik Döneme kadar uzanmaktadır. Tarihi şehrin Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli olmak üzere 10 ilçesi vardır. Şiirsel bir yanı olan Mardin, farklı dini inanışların beşiği olmuş ve bu paralelde tarihi ve kültürü de renklenmiştir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Mardin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Mardin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.