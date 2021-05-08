Mardin Haberleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Mardin Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Mardin Haberleri

Mardin haber, Mardin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mardin - Bugün
Bakan Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mardin - Bugün
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mardin: Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışlarıMardin - Bugün

Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları

Mardin: Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde incelemelerde bulunduMardin - Bugün

Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde incelemelerde bulundu

Mardin: 30 gün yol yürüyen göçerler yaylaya ulaştıMardin - Bugün

30 gün yol yürüyen göçerler yaylaya ulaştı

Mardin: Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDIMardin - Bugün

Son dakika haberleri | MARDİN'DE SEMT PAZARI KORONAVİRÜS TEDBİRİYLE AÇILDI

Mardin: Son dakika gündem: Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yaptıMardin - Bugün

Son dakika gündem: Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yaptı

Mardin: Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyorMardin - Bugün

Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor

Mardin: Mardin'de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına aralıksız devam ediyorMardin - Bugün

Mardin'de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mardin: Mardin'de pazar yerleri açıldı esnaf da vatandaş da sevindiMardin - Bugün

Mardin'de pazar yerleri açıldı esnaf da vatandaş da sevindi

30 gün yol yürüyen göçerler yaylaya ulaştı
Mardin: Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kurulduMardin - Bugün

Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu

Mardin: DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİMardin - Bugün

DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ

Mardin: Pandemiyi fırsata çevirerek farklı şehirlerin kültürünü öğreniyorlarMardin - Bugün

Pandemiyi fırsata çevirerek farklı şehirlerin kültürünü öğreniyorlar

Mardin: Son dakika... Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybettiMardin - Bugün

Son dakika... Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti

Mardin: Kızıltepe'de gökyüzündeki sıralı ışıkları teşbih tanesine benzettilerMardin - Dün

Kızıltepe'de gökyüzündeki sıralı ışıkları teşbih tanesine benzettiler

Mardin: Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktıMardin - Dün

Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Mardin: Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediyeMardin - Dün

Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye

Mardin: Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!Mardin - Dün

Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!

Mardin: Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacakMardin - Dün

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak

Mardin: Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı bulduMardin - Dün

Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu

Mardin: Vali Demirtaş'tan, resmini çizdiği el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürprizMardin - Dün

Vali Demirtaş'tan, resmini çizdiği el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz

Mardin: Çocukluğundan gelen uçurtma sevgisi tutkuya dönüştü: Mardin'de gökyüzü onun uçurtmaları ile renkleniyorMardin - Dün

Çocukluğundan gelen uçurtma sevgisi tutkuya dönüştü: Mardin'de gökyüzü onun uçurtmaları ile renkleniyor

Mardin: Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendiMardin - Dün

Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi

Mardin: 4 BİN METREKAREYE KURULU SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ YÜZÜK TAŞINA SIĞDIRDIMardin - Dün

4 BİN METREKAREYE KURULU SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ YÜZÜK TAŞINA SIĞDIRDI

Mardin: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Mardin'in tescilli lezzeti 'sembusek' paket servisle iftar sofralarına ulaştırılıyorMardin - Dün

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Mardin'in tescilli lezzeti "sembusek" paket servisle iftar sofralarına ulaştırılıyor

Mardin: Son dakika haberi... Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdıMardin - Dün

Son dakika haberi... Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Mardin: 13 YAŞINDAKİ RÜMEYSA'DAN KAYBOLAN MUHABBET KUŞUNU BULANA ÖDÜLMardin - Dün

13 YAŞINDAKİ RÜMEYSA'DAN KAYBOLAN MUHABBET KUŞUNU BULANA ÖDÜL

Mardin: 9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılarMardin - Dün

9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

Mardin: Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildiMardin - Dün

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

Mardin: Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı biyografisi!Mardin - Dün

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı biyografisi!

Mardin: Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez'in lüks cipi alev topuna döndü! Canını zor kurtardıMardin - Dün

Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez'in lüks cipi alev topuna döndü! Canını zor kurtardı

Mardin: Son dakika haberi | Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldüMardin - Dün

Son dakika haberi | Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Mardin: Şehmus Amca diktiği 10 bin ağaca gözü gibi bakıyor…Çöplüğü ormana çevirdiMardin - 06.05.2021

Şehmus Amca diktiği 10 bin ağaca gözü gibi bakıyor…Çöplüğü ormana çevirdi

Mardin: Tam kapanma sürecinde PTT önünde kuyrukMardin - 06.05.2021

Tam kapanma sürecinde PTT önünde kuyruk

Mardin: Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kameradaMardin - 06.05.2021

Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada

Mardin: Kalekim halka arz ne oransal mı, eşit mi? Kalekim halka arz hangi bankalardan işlem görecek? Kalekim halka arz hisse kodu nedir?Mardin - 06.05.2021

Kalekim halka arz ne oransal mı, eşit mi? Kalekim halka arz hangi bankalardan işlem görecek? Kalekim halka arz hisse kodu nedir?

Mardin - 06.05.2021
Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında pazar yerlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Mardin: İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcekMardin - 06.05.2021

İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek

Mardin - 06.05.2021
Mardin'de "zanaat halk sanatları" temasıyla UNESCO'ya başvuru yapılacak
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel dokusunu dünyaya tanıtmak amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına "zanaat ve halk sanatları" temasıyla yapacağı başvuruya yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
Mardin: Kuraklık nedeniyle mercimek hasadına erken başlandıMardin - 06.05.2021

Kuraklık nedeniyle mercimek hasadına erken başlandı

Mardin - 06.05.2021
Türkiye'nin aile istatistikleri (2)
Geçen yıl gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş takip etti.
Mardin: Derik'te tır park halindeki araca çarptıMardin - 06.05.2021

Derik'te tır park halindeki araca çarptı

Mardin: TZOB Başkanı Bayraktar: 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanmaktaMardin - 06.05.2021

TZOB Başkanı Bayraktar: 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanmakta

Mardin: BU MAHALLEDE HİÇ KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMADIMardin - 06.05.2021

BU MAHALLEDE HİÇ KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMADI

Mardin: Türkiye'nin aile istatistikleri (1)Mardin - 06.05.2021

Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Mardin: Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlarMardin - 05.05.2021

Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar

Mardin: İzmir'de vaka sayısında dikkat çeken düşüşMardin - 05.05.2021

İzmir'de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

Mardin: Mardin'de atlı binicilik sporuna yoğun ilgiMardin - 05.05.2021

Mardin'de atlı binicilik sporuna yoğun ilgi

Mardin: Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdiMardin - 05.05.2021

Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi

Mardin: VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAKMardin - 05.05.2021

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK

Mardin Hava Durumu
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
29°
En Yüksek
29°
En Düşük
16°
Mardin haftalık hava durumuMardin haftalık hava durumu
Mardin Namaz Vakitleri
İmsak03:34
Öğle12:19
İkindi16:06
Akşam19:19
Yatsı20:47
Mardin Namaz VakitleriMardin Namaz Vakitleri
Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. 8.858 kilometre kare yüz ölçümü vardır ve Suriye ile de sınır komşusudur. İpek Yolu üzerindeki şehrin tarihi Paleolitik Döneme kadar uzanmaktadır. Tarihi şehrin Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli olmak üzere 10 ilçesi vardır. Şiirsel bir yanı olan Mardin, farklı dini inanışların beşiği olmuş ve bu paralelde tarihi ve kültürü de renklenmiştir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Mardin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Mardin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Salih Uçan Cyle Larin Metin Oktay Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin Haber, Mardin Son Dakika Haberleri - Haberler - Mardin haber sayfamızda Mardin haberleri okuyabilir, Mardin son dakika haberleri ve güncel Mardin gelişmelerini görebilirsiniz. Bakan Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 19:12:53. #1.14#

title