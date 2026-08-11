Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Liebenau Stadı'nda oynanan mücadeleyi Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajla Sturm Graz deplasmanına çıktı. Liebenau Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

TALISCA PENALTIDAN AĞLARI HAVALANDIRDI

Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, 66. dakikada ağları havalandırarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA

Chobani Stadyumu'nda oynanan ilk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, iki karşılaşmanın sonunda toplamda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, gruplara katılabilmek için play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile Çekya ekibi Sparta Prag'dan biriyle karşılaşacak.

TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Anderson Talisca, yeni sezona yaptığı başlangıçla dikkat çekti. 32 yaşındaki oyuncu, sezonun başında sarı-lacivertlilerin çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Talisca, 1-1 sona eren Gornik Zabrze deplasmanında da takımının golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği ilk karşılaşmada 1 gol atarken, rövanşta da penaltıdan ağları havalandırarak gol serisini sürdürdü.

VEDAT MURIQI İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, karşılaşmanın 77. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığının ardından sarı-lacivertlilere dönen Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından ilk kez bir resmi maçta forma giydi.