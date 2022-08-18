Düzce Haber, Düzce Son Dakika Haberleri - Haberler

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Düzce Haberleri

Düzce haber, Düzce son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü

Yıkılan köprü köyü ikiye böldü

Düzce - 46 Dakika Önce
Kocaeli gündem haberleri: Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor

Kocaeli gündem haberleri: Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

Düzce - 1 Saat Önce
Yok böyle düzenek

Yok böyle düzenek

Düzce - 1 Saat Önce
Mevsimlik fındık işçilerine kamp alanında sağlık taraması

Mevsimlik fındık işçilerine kamp alanında sağlık taraması

Düzce - 3 Saat Önce
Düzce haberleri! Başkan Çakın, Düzce'ye atanan Albay Murat Kılıç'ı makamında ağırladı

Düzce haberleri! Başkan Çakın, Düzce'ye atanan Albay Murat Kılıç'ı makamında ağırladı

Düzce - 3 Saat Önce
VİTESSİZ BİSİKLETİ BIRAKIP VİTESLİ OLANI ÇALDI

VİTESSİZ BİSİKLETİ BIRAKIP VİTESLİ OLANI ÇALDI

Düzce - 3 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Düzce - 4 Saat Önce
Düzce yerel: Düzce Belediyesi kendi elektriğine kendi üretecek

Düzce yerel: Düzce Belediyesi kendi elektriğine kendi üretecek

Düzce - 12 Saat Önce
Düzce haberi! Düzce Belediyesi elektriğini kendi üretecek

Düzce haberi! Düzce Belediyesi elektriğini kendi üretecek

Düzce - Dün 15:51

Düzce

Nüfus387.844 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3232°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:26 		Öğle
13:04 		İkindi
16:52 		Akşam
19:58 		Yatsı
21:27
ValiCevdet Atay
Bld. BaşkanıFaruk Özlü - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.duzce.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://duzce.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü739 km2
Rakım160m
Posta Kodu81000
Alan Kodu380
Plaka Kodu81
Koordinatı40.83889, 31.16389
Düzce Seçim Sonuçları
Düzce Gündemindeki Kişiler
Düzce Haber Dağılımı
Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı

Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı

Düzce - Dün 15:50
Kuran kursuna giden çocuklar ambulansları inceledi

Kuran kursuna giden çocuklar ambulansları inceledi

Düzce - Dün 15:35
Düzce haberleri: Düzce'de 'can dost'lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Düzce haberleri: Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Düzce - Dün 14:05
Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor

Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor

Düzce - Dün 11:51
Fındık işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada can pazarı: 20 kişi yola savruldu, 1 ölü

Fındık işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada can pazarı: 20 kişi yola savruldu, 1 ölü

Düzce - 16.08.2022

Hükümetten fahiş kira ve konut fiyatları için yeni hamle: 4 milyon m²'lik ofis, konuta dönüştürülecek
Son dakika haberi | Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberi | Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Düzce - 16.08.2022
Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 19 kişi yaralandı

Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 19 kişi yaralandı

Düzce - 16.08.2022
Parmak izi ele verdi

Parmak izi ele verdi

Düzce - 16.08.2022
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: Ölü ve yaralılar var

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzce - 16.08.2022
Düzce spor haberleri: Düzcespor'a önemli destek

Düzce spor haberleri: Düzcespor'a önemli destek

Düzce - 16.08.2022
Balıkesir yerel haberi... 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıldönümü

Balıkesir yerel haberi... 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıldönümü

Düzce - 16.08.2022
Düzce sağlık haberi | Düzce'de hızlı çıkış yapan korona virüs vakaları, düşüş seyrine geçti

Düzce sağlık haberi | Düzce'de hızlı çıkış yapan korona virüs vakaları, düşüş seyrine geçti

Düzce - 16.08.2022
Onun acısı 23 yıldır dinmiyor

Onun acısı 23 yıldır dinmiyor

Düzce - 16.08.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2022

Düzce - 16.08.2022
Düzce haber: Düzce'de konut satışı arttı

Düzce haber: Düzce'de konut satışı arttı

Düzce - 16.08.2022
Kastamonu haber | Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı

Kastamonu haber | Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı

Düzce - 15.08.2022
Traktör sürücülerine eğitim

Traktör sürücülerine eğitim

Düzce - 15.08.2022
Düzce 3. sayfa: Düzce'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce 3. sayfa: Düzce'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce - 15.08.2022
ŞEHİDİN HİÇ KULLANMADIĞI OTOMOBİLİNİ SATIP, KAMERUN'DA SU KUYUSU AÇTIRDILAR

ŞEHİDİN HİÇ KULLANMADIĞI OTOMOBİLİNİ SATIP, KAMERUN'DA SU KUYUSU AÇTIRDILAR

Düzce - 15.08.2022
Sıcaktan bunalanlar hafta sonu sahillerde yoğunluk oluşturdu

Sıcaktan bunalanlar hafta sonu sahillerde yoğunluk oluşturdu

Düzce - 14.08.2022
Sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi

Sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi

Düzce - 14.08.2022
Galericinin lüks otomobil ilanı dolandırıcıların hedefi oldu

Galericinin lüks otomobil ilanı dolandırıcıların hedefi oldu

Düzce - 14.08.2022
Yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce - 14.08.2022
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı

Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı

Düzce - 14.08.2022
Düzce haberi! Düzce'de bin 593 kişi sorgulandı

Düzce haberi! Düzce'de bin 593 kişi sorgulandı

Düzce - 14.08.2022
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Düzce - 14.08.2022
Baz istasyonundan 30 metre kablo çalan şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı

Baz istasyonundan 30 metre kablo çalan şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı

Düzce - 14.08.2022
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Düzce - 13.08.2022
Düzce haberi! Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu

Düzce haberi! Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu

Düzce - 13.08.2022
Son dakika haber: Uşak Jandarma Alay Komutanı değişti

Son dakika haber: Uşak Jandarma Alay Komutanı değişti

Düzce - 13.08.2022
Uygulama bu kez hayvanlar için yapıldı

Uygulama bu kez hayvanlar için yapıldı

Düzce - 13.08.2022
Esnaflar ve kurumlar turnuvada ter döktü

Esnaflar ve kurumlar turnuvada ter döktü

Düzce - 13.08.2022
Rafting Milli Takımı kampına katılmak üzere yola çıktılar

Rafting Milli Takımı kampına katılmak üzere yola çıktılar

Düzce - 13.08.2022
Yurtların son bakımları yapılıyor

Yurtların son bakımları yapılıyor

Düzce - 13.08.2022
Bu sezon palamutun sezonu olacak

Bu sezon palamutun sezonu olacak

Düzce - 13.08.2022
Düzce haberi! Amasyalı gençler, Düzce'yi tanıyor

Düzce haberi! Amasyalı gençler, Düzce'yi tanıyor

Düzce - 13.08.2022
'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

Düzce - 13.08.2022
Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti

Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti

Düzce - 12.08.2022
Düzce yerel haberi | Düzce aşure ile tatlandı

Düzce yerel haberi | Düzce aşure ile tatlandı

Düzce - 12.08.2022
Türkiye'nin tanıdığı 'Balkız' kendine geldi

Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi

Düzce - 12.08.2022
Düzce haberleri | Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Düzce haberleri | Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Düzce - 12.08.2022
Bal yiyen ayı VİDEOSU! Bal yiyen ayı ne oldu? Balkız ayı kim?

Bal yiyen ayı VİDEOSU! Bal yiyen ayı ne oldu? Balkız ayı kim?

Düzce - 12.08.2022
Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

Düzce - 12.08.2022
Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı "Balkız" oldu

Düzce - 12.08.2022
Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' adı verildi

Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya "Balkız" adı verildi

Düzce - 12.08.2022
Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

Düzce - 12.08.2022
İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Ağustos Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Ağustos Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Düzce - 12.08.2022
Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının tedavisi sürüyor

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının tedavisi sürüyor

Düzce - 11.08.2022
Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Düzce - 11.08.2022
Türkiye gündemine oturan boz ayının videosunu çeken vatandaş o anları anlattı

Türkiye gündemine oturan boz ayının videosunu çeken vatandaş o anları anlattı

Düzce - 11.08.2022
Son dakika haberleri! Tuncay Şahin, proje ve yatırımları Ayşe Keşir ile paylaştı

Son dakika haberleri! Tuncay Şahin, proje ve yatırımları Ayşe Keşir ile paylaştı

Düzce - 11.08.2022
Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

Düzce - 11.08.2022
Türkiye'nin konuştuğu ayıyı bulan görevli: Bal tutulmasına maruz kalmış

Türkiye'nin konuştuğu ayıyı bulan görevli: Bal tutulmasına maruz kalmış

Düzce - 11.08.2022
Rize haberi | Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya teşhisi Rizeli bal satıcısı koydu: 'Kesin deli bal yemiştir çünkü o bal bayıltır'

Rize haberi | Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya teşhisi Rizeli bal satıcısı koydu: "Kesin deli bal yemiştir çünkü o bal bayıltır"

Düzce - 11.08.2022
Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı

Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı

Düzce - 11.08.2022
Düzce haber: Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

Düzce haber: Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

Düzce - 11.08.2022
Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor (2)

Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor (2)

Düzce - 11.08.2022
Türkiye onu konuşuyor! İşte balı fazla kaçırınca bayılan ayının sağlık durumu

Türkiye onu konuşuyor! İşte balı fazla kaçırınca bayılan ayının sağlık durumu

Düzce - 11.08.2022
Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi

Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi

Düzce - 11.08.2022
Düzce haber | Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler nikah için Düzce'yi tercih ediyor

Düzce haber | Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler nikah için Düzce'yi tercih ediyor

Düzce - 11.08.2022
Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti

Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti

Düzce - 11.08.2022
Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti

Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti

Düzce - 11.08.2022
Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Düzce - 10.08.2022
Aşırı yağışlar taşkına neden oldu (2)

Aşırı yağışlar taşkına neden oldu (2)

Düzce - 10.08.2022
Son dakika haberi... Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi... Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi

Düzce - 10.08.2022
Düzce haberi | Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Düzce haberi | Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Düzce - 10.08.2022
Düzce gündem haberleri... Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı

Düzce gündem haberleri... Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı

Düzce - 10.08.2022
Düzce haberi: Düzce'de denizde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı

Düzce haberi: Düzce'de denizde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı

Düzce - 10.08.2022
Düzce haberi: Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı

Düzce haberi: Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı

Düzce - 10.08.2022
Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Düzce - 10.08.2022
Motosiklet sürücülere sıkı denetim

Motosiklet sürücülere sıkı denetim

Düzce - 10.08.2022
İtfaiye binası yeni yerine taşındı

İtfaiye binası yeni yerine taşındı

Düzce - 10.08.2022
Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Düzce - 09.08.2022
Son dakika haberi! Jandarma ile Aile ve Sosyal ekipleri binlerce kişiye Kades'i anlattı

Son dakika haberi! Jandarma ile Aile ve Sosyal ekipleri binlerce kişiye Kades'i anlattı

Düzce - 09.08.2022
Düzce haberi! Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce haberi! Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce - 09.08.2022
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce - 09.08.2022
Son dakika haberi! Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberi! Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

Düzce - 09.08.2022
Vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak 3 saatte 2 bin lira topladı

Vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak 3 saatte 2 bin lira topladı

Düzce - 09.08.2022
Müdürlerden, Rektör Sözbir'e hayırlı olsun ziyareti

Müdürlerden, Rektör Sözbir'e hayırlı olsun ziyareti

Düzce - 09.08.2022
Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Düzce - 09.08.2022
3 saatte 2 bin lira topladı

3 saatte 2 bin lira topladı

Düzce - 09.08.2022
Son dakika haber: Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

Son dakika haber: Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

Düzce - 09.08.2022
Yaban hayatında çok sayıda tür, fotokapanlara takıldı

Yaban hayatında çok sayıda tür, fotokapanlara takıldı

Düzce - 09.08.2022
Son dakika haberi! Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

Son dakika haberi! Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

Düzce - 09.08.2022
Kastamonu haberi! Lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kastamonu haberi! Lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı

Düzce - 08.08.2022
Son dakika haberi | Zincirleme kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Son dakika haberi | Zincirleme kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Düzce - 08.08.2022
Düzce haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Düzce haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Düzce - 08.08.2022
Bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

Bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

Düzce - 08.08.2022
Son dakika haber! Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonda kıskıvrak yakalandı

Son dakika haber! Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonda kıskıvrak yakalandı

Düzce - 08.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

Düzce - 08.08.2022
Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı

Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı

Düzce - 08.08.2022
Batı Karadeniz’in tek antik kenti olarak bilinen Düzce, 99 depremiyle aldığı hasarı giderebilmek adına 9 Aralık 1999 yılında 81. il kabul edildi. M.Ö. 1390 yıllarına kadar uzanan geçmişiyle birçok kavmin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan ön bahçe özelliğindedir. Şehirde Karadeniz iklimi hüküm sürer ve bol yağışlıdır. Düzce’nin ilçeleri şunlardır; Akçakoca, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez, Yığılca. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Düzce haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Düzce son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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