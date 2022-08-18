Düzce Haber, Düzce Son Dakika Haberleri - Haberler

Düzce 387.844 (2019 itibarıyla) 387.844 32° 32° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:26 Öğle

13:04 İkindi

16:52 Akşam

19:58 Yatsı

21:27 Vali Cevdet Atay Bld. Başkanı Faruk Özlü - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.duzce.gov.tr/ Belediye Sitesi https://duzce.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 739 km2 Rakım 160m Posta Kodu 81000 Alan Kodu 380 Plaka Kodu 81 Koordinatı 40.83889, 31.16389 Düzce Seçim Sonuçları

Batı Karadeniz’in tek antik kenti olarak bilinen Düzce, 99 depremiyle aldığı hasarı giderebilmek adına 9 Aralık 1999 yılında 81. il kabul edildi. M.Ö. 1390 yıllarına kadar uzanan geçmişiyle birçok kavmin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan ön bahçe özelliğindedir. Şehirde Karadeniz iklimi hüküm sürer ve bol yağışlıdır. Düzce’nin ilçeleri şunlardır; Akçakoca, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez, Yığılca. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Düzce haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Düzce son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.