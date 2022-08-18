Düzce Haber, Düzce Son Dakika Haberleri - Haberler

Düzce Haberleri
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Düzce
Güneşli
|İmsak
04:26
|Öğle
13:04
|İkindi
16:52
|Akşam
19:58
|Yatsı
21:27
|Vali
|Cevdet Atay
|Bld. Başkanı
|Faruk Özlü - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.duzce.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://duzce.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|739 km2
|Rakım
|160m
|Posta Kodu
|81000
|Alan Kodu
|380
|Plaka Kodu
|81
|Koordinatı
|40.83889, 31.16389
|Düzce Seçim Sonuçları
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