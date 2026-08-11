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Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı

Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı Haber Videosunu İzle
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
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Çerçeve yasaya devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için “evet” diyeceğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sürecin başlamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rolüne vurgu yaptı. Erol, Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi” dedi.

  • CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda 'Çerçeve Yasa'ya devlet bekası ve devlet meselesi gördüğü için 'evet' oyu verdi.
  • Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek 'Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı' dedi.
  • Erol, 'Bu ülke AK Parti'nin değil; AK Parti yalnızca hükümettir, devlet değildir' diyerek hükümet ile devlet kavramlarının ayrılması gerektiğini savundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Çerçeve Yasa”ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Kanuna devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için “evet” oyu verdiğini belirten Erol, Bahçeli’ye hitaben, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi” ifadelerini kullandı.

Erol, konuşmasında Türkiye’nin AK Parti’nin değil, tüm vatandaşların ortak ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ortak kimlik olduğunu belirten Erol, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Zaza, Çerkez, Laz ve Gürcü vatandaşların farklı kimlik ve değerlere sahip olabileceğini ancak aynı ülkenin yurttaşları olduğunu söyledi.

“BU ÜLKE AK PARTİ'NİN DEĞİL"

Gürsel Erol, hükümet ile devlet kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu ülke AK Parti’nin değil. AK Parti yalnızca hükümettir; devlet değildir. Hükümetler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır.”

Türkiye’nin ortak bir vatan olduğunu ifade eden Erol, farklı etnik köken, inanç ve kültürlere sahip vatandaşların aynı çatı altında bulunduğuna dikkat çekti.

EVET OYU VERDİ 

Erol, söz konusu düzenlemeyi devlet bekası ve devlet meselesi olarak değerlendirdiğini belirterek Genel Kurul’da “evet” oyu kullandığını açıkladı.

CHP'li Erol, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının ortak kimlik olduğunu belirterek, farklılıkların ülkenin ortak geleceği önünde engel oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR 

Konuşmasının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür eden Erol, Bahçeli’nin söz konusu sürecin başlatılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Erol, Bahçeli’ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi.”

Bahçeli’nin sürece yaptığı katkının önemine vurgu yapan Erol, konuşmasını teşekkür ederek sürdürdü.

“Geldiğimiz noktaya verdiğiniz katkı nedeniyle teşekkür ediyorum.”

Erol’un Bahçeli’ye yönelik bu sözleri, CHP sıralarından gelen dikkat çekici açıklamalardan biri olarak öne çıktı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları5m4pzgtpxg:

Ben sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum iyiki varsın

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