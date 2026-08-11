Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Mücadelenin 24. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, önemli fırsattan yararlanamadı. Kaçan pozisyonun ardından Fenerbahçe taraftarı isyan etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Sturm Graz savunmasının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli futbolcu, yakaladığı önemli pozisyonda kaleciyi geçemedi ve Fenerbahçe öne geçme fırsatından yararlanamadı.
FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ
Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan sonuç çıkaramaması Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertliler adına önemli bir fırsatın kaçtığı pozisyon kısa sürede çok konuşuldu.
İşte o anlardan kareler;