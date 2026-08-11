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Bayrampaşa'da Jammer ile 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı

Bayrampaşa'da Jammer ile 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı
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Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezi otoparkında sinyal kesici cihaz kullanarak aracın kapısını kilitlemeyi engelleyen iki şüpheli, araç içindeki 200 bin lirayı çaldı. Polisin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerden G.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin otelinde sinyal kesici cihaz ve bin 400 dolar bulundu.

BAYRAMPAŞA'da park halindeki aracın kilitlenmesini sinyal kesici (jammer) cihazıyla engelleyerek araçta bulunan 200 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için gelen sürücü, hafif ticari aracını park ettikten sonra kumandayla aracı kilitlemek istedi. Bu sırada şüpheli, elindeki sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelledi. Bir süre aracın çevresinde dolaşan şüpheli, daha sonra sürücü kapısını açarak içerisinde 200 bin lira bulunan zarfı aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, paranın çalındığını fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler ve saha çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen G.K., Fatih'te kaldığı otelde yakalandı. Şüpheliyle aynı otelde kalan Gürcistan uyruklu M.K. da gözaltına alındı. Otelde yapılan aramalarda 1 sinyal kesici cihaz ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bin 400 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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