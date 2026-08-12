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Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu

Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu Haber Videosunu İzle
Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüp bayisinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangın sırasında iş yerindeki tüpler peş peşe patlarken, olayda aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı. 

TÜPLER ARDI ARDINA PATLADI

Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin patlaması üzerine çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu tüp deposundaki ve dairedeki yangın söndürüldü.         

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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