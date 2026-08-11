Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Medya Ödülleri” 11. kez sahiplerini buldu.

Anadolu medyasının gücünü ve emeğini görünür kılmak, yerel ve ulusal basında başarılı çalışmalara imza atan medya mensuplarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri; basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, akademisyen, siyasetçi ve sanatçıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya getirdi.

CEVDET YILMAZ DA TÖRENE KATILDI

Geleneksel hale gelen ödül töreninde; gazete, televizyon, radyo ve dijital yayıncılık alanlarında fark yaratan gazeteciler ile medya kuruluşlarının başarıları taçlandırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen törende, ödüle layık görülen kurum ve kişilere plaketleri takdim edildi.

“BASIN TOPLUMUN VE HAYATIN AYNASIDIR”

Törende konuşma yapan Cevdet Yılmaz, "Gazetecilik doğru bilgiyi ve gerçek haberi sorumlu, adil ve hakkaniyetli bir anlayışla halka, millete aktarma çabasıdır. Toplumun ve hayatın aynası olan basın, insanımızın sesini ve ülkemizin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biridir. Meslek etiği ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde alın ve fikir teri döken her medya mensubu halkın doğru ve güvenilir habere erişiminin teminatıdır. Gerçeklerin halı altına süpürüldüğü bir medya düzeninde hakikatin, demokrasinin, milli iradenin ve vicdanın sesi kısılır" ifadelerini kullandı.

‘YILIN İNTERNET HABER SİTESİ’ ÖDÜLÜ HABERLER.COM’UN

Görkemli törende Haberler.com, ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülünün sahibi oldu. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

“YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ HABERCİLİK ANLAYIŞIMIZIN TAKDİR EDİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, “Bu anlamlı ödüle layık görülmek, yıllardır sürdürdüğümüz doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışımızın takdir edilmesi açısından bizim için çok kıymetli. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve her gün bizi takip ederek güvenini gösteren okurlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Medya Ödülleri’ni düzenleyen ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bu ödülü Haberler.com ailesine armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ÖDÜL GECE GÜNDÜZ EMEK VEREN TÜM EKİP ARKADAŞLARIMIZIN ORTAK BAŞARISIDIR”

Haberler.com olarak hızdan ödün vermeden doğruluğu ve gazetecilik ilkelerini her zaman ön planda tutmaya çalıştıklarını belirten Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, “Layık görüldüğümüz ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülü, bu anlayışla gece gündüz emek veren tüm ekip arkadaşlarımızın ortak başarısıdır. Bizi bu değerli ödüle layık gören Anadolu Medya Ödülleri’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SİNAN BURHAN KÜRSÜDE BASIN MENSUPLARININ TALEBİNİ İLETTİ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının pasaport talebini yineledi. Yeşil pasaport konusunda çok fazla talep bulunduğunun farkında olduklarını belirten Burhan, gri pasaport olarak da adlandırılan görev pasaportunun kapsamının genişletilmesini talep ederek, ilk etapta basın mensuplarının eş ve çocuklarının da bu haktan yararlanmasını istedi.

İşte tüm ödül kategorileri ve kazananlar:

Yılın Kanalı - TRT Kürdi

Yılın Ankara Temsilcisi - Mustafa Pala, Ülke TV

Yılın Fikir Adamı - Sadık Albayrak

Yılın Diplomasi Muhabiri - Yunus Paksoy, CNNTÜRK

Yılın Kültür Kanalı - TVNET

Yılın Moderatörü - Cem Açıkgöz, Bengü Türk TV

Yılın Ekonomi Kanalı - Blomberg TV

Kanalı - Blomberg TV Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni - Özay Şendir, Milliyet Gazetesi

Yılın TV Yöneticisi - Deniz Gürel, Tv100

Yılın Yayın Koordinatörü - Yeliz Tercanlı, Beyaz TV

Yılın Köşe Yazarı - Akif Bülbül, Türkiye Gazetesi

Yılın Vefa Ödülü – Gazzete, Filistinli ve Türk Gazeteciler

Yılın Dizisi - Uzak Şehir, Kanal D

Yılın Savunma Dergisi - SAVTEK, Yusuf Alabarda

Yılın Muhabiri - Osman Terkan, NTV

Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni - Funda Altaş Şimşit, Altaş TV

Yılın Programı - MasterChef Türkiye, TV 8

Yılın Dijital İçerik Üreticisi - Cansu Canan Özgen

Yılın İnternet Haber Sitesi - Haberler.com

Yılın Yorumcusu - Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara Temsilcisi

Yılın Yerel Radyosu - Keskin FM

Yılın Yerel TV Ana Haber Spikeri - Bilgehan Atay, Kanal 3

Yılın Yerel Gazetesi - Halıkent Gazetesi, Türk Basınının Nene Hatunu Esma Erdem Anısına

Yılın Ekonomi Yazarı - Faruk Erdem, Sabah Gazetesi

Yılın Genel Yayın Yönetmeni - Abdulhalik Çimen, A Haber

Yılın Haber Spikeri - Fatih Çimen, TRT Haber

Kaynak: Haberler.com