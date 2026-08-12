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Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir

Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir
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Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine 2023 yılında yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zam talebine ilişkin ikinci başvuruyu ana dosyayla birleştirdi. Hukukçular bu adımı, nihai kararın çok yakında açıklanabileceğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendirirken; Mahkemeden çıkacak olumlu bir sonuçla birlikte emekli maaşlarına 25 bin lira eklenmesi ve geriye dönük hak kayıpları için kişi başı 1 milyon liraya kadar toplu ödeme yapılması bekleniyor.

  • Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerinin seyyanen zammına ilişkin ikinci bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026'da gündemine alarak 2026/7162 numaralı ana dosyayla birleştirdi.
  • AYM'nin memur emeklileri lehine iptal kararı vermesi halinde kişi başına yaklaşık 25 bin lira seyyanen zam ve Temmuz 2023'ten itibaren biriken farkların ödenmesi gündeme gelecek; bu tutarın kişi başına 1 milyon liraya ulaşabileceği öngörülüyor.
  • Açılan dava yalnızca memur emeklilerini (Emekli Sandığı) kapsıyor; iptal kararı çıksa dahi SSK, Bağ-Kur emeklileri bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Memur emeklilerinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karara çevrilmişken, yüksek mahkemeden kritik bir hamle geldi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in yaptığı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026 tarihinde gündemine alan AYM, bu ikinci başvurunun daha önce açılan "2026/7162" numaralı ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

"NİHAİ KARAR YAKINDA AÇIKLANABİLİR"

Dava sürecini yürüten Avukat Ali Erdem Gündoğan, AYM'nin birleştirme kararını "beklenmedik ve önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğine dikkat çeken Gündoğan, mahkemenin bu hamlesinin nihai kararın yakın zamanda duyurulabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Gündoğan, memurlar ile memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olduğunu ve bugüne kadar yapılan zamların her iki gruba da eşit uygulandığını hatırlattı.

OLUMLU KARAR ÇIKARSA NE OLACAK?

Avukat Gündoğan'ın değerlendirmelerine göre, Anayasa Mahkemesi'nin memur emeklileri lehine bir iptal kararı vermesi durumunda er bir memur emeklisinin aylığına güncel rakamlarla yaklaşık 25 bin lira seyyanen zam yansıyacak. Temmuz 2023'ten bu yana biriken farkların ödenmesi gündeme gelecek. Bu rakamın kişi başına 1 milyon liraya kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Açılan dava yalnızca memur emeklilerinin (Emekli Sandığı) alacak talebini kapsıyor. Bu sebeple, AYM'den iptal kararı çıksa dahi işçi (SSK), esnaf ve çiftçi (Bağ-Kur) emeklileri bu seyyanen zam düzenlemesinden yararlanamayacak.

AYM'YE 1 MİLYON İMZA TESLİM EDİLDİ

Sürecin hızlanması için Seyfettin Çilesiz öncülüğünde başlatılan imza kampanyası da büyük ses getirdi. Adliyeler önünde uzun kuyruklar oluşturan emeklilerin desteğiyle toplanan yaklaşık 1 milyon ıslak imzanın Anayasa Mahkemesi'ne teslim edildiği açıklandı. Emeklilerin yeme, içme, giyim ve sağlık harcamalarından kısmak zorunda kaldığını ve mevcut aylıklarla geçinmenin imkânsızlaştığını belirten Gündoğan, yüksek mahkemeden hukuka aykırılığı bir an önce giderecek o müjdeli kararı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bıktık memur angaryasından işçi emeklinin hakkı yok edildi...

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Haber YorumlarıEmir Emir:

Gökhan kardeşim,burada anafikir işçinin,memurun alıp almadığı değil,kanunen hak olanı talep etmek.Memur çalışırken emekli sandığında,bazıları aylık 50 TL prim öderken memur aylık 150 TL prim ödeyip emeklilik için biriktirilen parasını istiyor.Hazineden veya kimsenin cebinden istemiyor.Lütfen bu ayrıntıyı atlama.

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Haber YorumlarıYorumsuz:

Milleti gaza getirmeyin, umut bağlatmayın. Bu memlekette kolay kolay olacak iş mi düşünün!

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

SSK Bağkur emeklisine yine bişeyyok yıllarca pirim yatırmış ve bugün sadece kirayı karşılayacak bir maış alıyorlar bizim hakkımızı soracak kimsede yok maalesef

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Haber YorumlarıBerkay Örsseven:

Memurlarla emeklisi kral oldular zaten hala memur deniliyor ya asgari ücretliyle işçi emeklisi sürünüyor birazda bu tarafa baksalar aradaki uçurum farkını anlıyacaklar.

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