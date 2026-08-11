Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!
Moskova Şeremetyevo Havalimanı’nda uçağa yetişebilmek için aprona girerek kalkış hazırlığındaki uçağın peşinden koşan iki kadının kimliği ve neden böyle bir girişimde bulundukları ortaya çıktı. Türk oldukları belirlenen kadınların, Bodrum’da düzenlenecek kız kardeşlerinin düğününe yetişmek için uçağı kaçırmamaya çalıştıkları öğrenildi. Ancak aprona girerek yaptıkları son dakika hamlesi işe yaramadı; uçak havalanırken kadınlar gözaltına alındı ve haklarında para cezası uygulandı.
- Moskova Şeremetyevo Havalimanı'nda kalkış hazırlığındaki Aeroflot uçağına yetişmek için aprona girip uçağın peşinden koşan iki kadının Türk olduğu ve Türkiye'deki bir düğüne yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.
- Kadınların, kız kardeşlerinin Bodrum'daki düğününe gitmek istedikleri ancak uçağın durmaması nedeniyle uçuşa yetişemedikleri aktarıldı.
- Aprona giren kadınlar güvenlik görevlileri ve polis tarafından sahadan çıkarıldı; uçağa binmelerine izin verilmedi ve güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.
Moskova Şeremetyevo Havalimanı’nda kalkış hazırlığındaki Aeroflot uçağına yetişebilmek için aprona girerek uçağın peşinden koşan iki kadının Türk olduğu ortaya çıktı. Kadınların, Türkiye’deki bir düğüne yetişmek için uçağa binmeye çalıştıkları öğrenildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşanan sıra dışı olayın perde arkası ortaya çıktı.
25 Temmuz'da Aeroflot uçağını kaçıran iki kadın, sanki kaçırdıkları otobüse yetişmeye çalışıyorlamış gibi kalkış hazırlığındaki uçağa yetişebilmek için havalimanının apronuna girdi. Bavullarıyla birlikte uçağın bulunduğu alana doğru koşan kadınlar, uçağı durdurmaya çalıştı.
O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
UÇAĞIN PEŞİNDEN KOŞTULAR
Kalkış için geri itme (push-back) işlemi yapılan uçağa doğru koşan iki kadın, bir süre uçağın yanında ilerledi.
Kadınların uçağa yetişme çabası havalimanı personelinin müdahalesiyle son buldu. Güvenlik görevlileri ve polis, aprona giren kadınları uçaktan uzaklaştırarak sahadan çıkardı.
Kadınların uçağa binmesine ise izin verilmedi. Aeroflot uçağı kısa süre sonra havalimanından ayrıldı. Olayın ardından kadınların gözaltına alındığı ve para cezasıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.
MEĞER DÜĞÜNE YETİŞECEKLERMİŞ
İlk görüntülerde neden böyle bir girişimde bulundukları bilinmeyen kadınlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
Kadınların Türk olduğu ve Türkiye'de yapılacak bir düğüne yetişmeye çalıştıkları öğrenildi. Kadınlardan birinin daha sonra yaptığı açıklamada, düğünün Bodrum'da gerçekleştirileceğini belirttiği aktarıldı.
KIZ KARDEŞLERİNİN BÜYÜK GÜNÜNE YETİŞEMEDİLER
Ancak tüm çabalarına rağmen kadınların planı gerçekleşmedi.
Aprona girip uçağın peşinden koşmalarına rağmen Aeroflot uçağı durmadı ve kadınlar uçuşa yetişemedi. Kız kardeşlerinin Bodrum'daki düğününe gitmek için çıktıkları yolculuk, havalimanında yaşanan sıra dışı olay nedeniyle yarıda kaldı.
Olayın ardından kadınlar güvenlik güçleri tarafından aprondan çıkarılırken, havalimanında güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.