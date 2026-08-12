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Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla eleyerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 1-0'lık galibiyetin ardından UEFA'dan 4,3 milyon Euro kazanmayı garantiledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla yarış dışı bıraktı. Deplasmandaki karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, adını play-off turuna yazdırırken para ödülünü de garantiledi.

4,3 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükseldiği için 4,3 milyon Euro kazanmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin bu turu geçememesi durumunda 4,3 milyon Euro kasasına girecek.

TURU GEÇERSE 18,62 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Lyon'u da elemesi halinde sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına adını yazdıracak. Bu durumda Fenerbahçe, 4,3 milyon Euro yerine 18,62 milyon Euro ödülü kasasına koyacak.

İLK MAÇ 18 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, Lyon ile ilk karşılaşmasını 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemil Baştürk:

dev gelire bakk. 4 m euro ????????????

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