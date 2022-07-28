Karabük Haber, Karabük Son Dakika Haberleri - Haberler

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KARABÜK

Karabük haber, Karabük son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı

Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı

Karabük - 32 Dakika Önce
İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük - Dün 20:57
Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

Karabük - Dün 20:51
Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Safranbolu "maniye" domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük - Dün 20:23
Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük - Dün 19:59
Evlerin çatısında güneşlenen iki tilki cep telefonuyla görüntülendi

Evlerin çatısında güneşlenen iki tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük - Dün 18:21
Vali Gürel, Canbaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Vali Gürel, Canbaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük - Dün 11:57
Karabük Valisi Gürel'den çeşitli kurumlara ziyaret

Karabük Valisi Gürel'den çeşitli kurumlara ziyaret

Karabük - Dün 11:54
Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi

Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi

Karabük - Dün 11:53

Karabük

Nüfus131.989 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 3535°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:46 		Öğle
13:01 		İkindi
16:57 		Akşam
20:18 		Yatsı
21:58
ValiFuat Gürel
Bld. BaşkanıRafet Vergili - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.karabuk.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.karabuk.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü704 km2
Rakım280m
Posta Kodu78000
Alan Kodu370
Plaka Kodu78
Koordinatı41.20488, 32.62768
Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Gündemindeki Kişiler
Karabük Haber Dağılımı
Son dakika haberi: Türkiye'nin 9 İlinde Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Son dakika haberi: Türkiye'nin 9 İlinde Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Karabük - Dün 09:22
Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı

Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı

Karabük - 26.07.2022
Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek

Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek

Karabük - 26.07.2022
Son dakika haberi: İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük - 26.07.2022
Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

Karabük - 26.07.2022
Son dakika haberi: Karabük Valisi Gürel'den Emniyet Müdür Vekili Yırtar'a ziyaret

Son dakika haberi: Karabük Valisi Gürel'den Emniyet Müdür Vekili Yırtar'a ziyaret

Karabük - 26.07.2022
5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Karabük - 26.07.2022
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu

Karabük - 26.07.2022
Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Karabük - 26.07.2022
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa

Karabük - 26.07.2022
Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor

Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor

Karabük - 26.07.2022
Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı

Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı

Karabük - 26.07.2022
Osmanlı kenti Safranbolu'daki park sorunu, turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor

Osmanlı kenti Safranbolu'daki park sorunu, turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor

Karabük - 26.07.2022
Yaz aylarının kabusu keneye karşı yeni önlem! 340 bin sülün tüm Türkiye'ye dağıtılacak

Yaz aylarının kabusu keneye karşı yeni önlem! 340 bin sülün tüm Türkiye'ye dağıtılacak

Karabük - 26.07.2022
Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti

Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti

Karabük - 26.07.2022
CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ

CİP ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÜZERİNDE GELİN ALMAYA GİTTİ

Karabük - 25.07.2022
Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

Karabük - 25.07.2022
Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek

Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek

Karabük - 25.07.2022
Süslediği otomobil arızalanınca, gelini almaya aracı çekiciye yükleyip gitti

Süslediği otomobil arızalanınca, gelini almaya aracı çekiciye yükleyip gitti

Karabük - 25.07.2022
Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

Karabük - 25.07.2022
İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Karabük - 25.07.2022
Hakim ve savcılardan oluşan ekip mahsur kaldıkları kanyondan 9 saat sonra kurtarıldı

Hakim ve savcılardan oluşan ekip mahsur kaldıkları kanyondan 9 saat sonra kurtarıldı

Karabük - 25.07.2022
Kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Karabük - 25.07.2022
Şeker kanyonunda 14 kişi mahsur kaldı

Şeker kanyonunda 14 kişi mahsur kaldı

Karabük - 24.07.2022
Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük - 24.07.2022
Karabük'te kayıp kişinin cesedi çay kenarında bulundu

Karabük'te kayıp kişinin cesedi çay kenarında bulundu

Karabük - 24.07.2022
Su kuyusuna düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı

Karabük - 24.07.2022
Basında sansürün kaldırılışının 114. yılı kutlandı

Basında sansürün kaldırılışının 114. yılı kutlandı

Karabük - 24.07.2022
Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Karabük - 23.07.2022
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük - 23.07.2022
Başkan Kaya'dan Gazetecilik Meslek Yasası vurgusu

Başkan Kaya'dan Gazetecilik Meslek Yasası vurgusu

Karabük - 23.07.2022
Karabük'te jeoloji mühendislerinin yaşadığı sorunlar ve doğal afetler ele alındı

Karabük'te jeoloji mühendislerinin yaşadığı sorunlar ve doğal afetler ele alındı

Karabük - 23.07.2022
Karabük Valisi Gürel'e ziyaret

Karabük Valisi Gürel'e ziyaret

Karabük - 23.07.2022
Karagöl bakım bekliyor

Karagöl bakım bekliyor

Karabük - 23.07.2022
Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz

Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz

Karabük - 23.07.2022
Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük - 22.07.2022
Polisin 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Karabük - 22.07.2022
Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19'a karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19'a karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Karabük - 22.07.2022
Son dakika gündem: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü

Son dakika gündem: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü

Karabük - 22.07.2022
Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük - 22.07.2022
Son dakika haberleri! Maden kazasında ölen işçi toprağa verildi

Son dakika haberleri! Maden kazasında ölen işçi toprağa verildi

Karabük - 22.07.2022
Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Karabük - 22.07.2022
Vali Gürel, sporcularla bir araya geldi

Vali Gürel, sporcularla bir araya geldi

Karabük - 22.07.2022
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 'Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor'

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor"

Karabük - 22.07.2022
Vali Gürel, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

Vali Gürel, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

Karabük - 22.07.2022
Son dakika haberleri | Karabük'te selde zarar gören köy yolları onarılıyor

Son dakika haberleri | Karabük'te selde zarar gören köy yolları onarılıyor

Karabük - 22.07.2022
Karabük gündem: Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Karabük gündem: Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Karabük - 21.07.2022
Arkadaşlarını örnek alarak başladığı Rölyef Sanatında ikinci sergisini açtı

Arkadaşlarını örnek alarak başladığı Rölyef Sanatında ikinci sergisini açtı

Karabük - 21.07.2022
Son dakika haberi... Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük - 21.07.2022
Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Karabük - 21.07.2022
Karabük haberi | Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

Karabük haberi | Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

Karabük - 21.07.2022
BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR

BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR

Karabük - 20.07.2022
Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Karabük - 20.07.2022
Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı

Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı

Karabük - 19.07.2022
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı

Karabük - 19.07.2022
Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

Karabük - 19.07.2022
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük - 18.07.2022
Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı

Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı

Karabük - 18.07.2022
Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karabük - 06.07.2022
Karabük Lise Taban Puanları 2022: Karabük Lise Kontenjanları! Karabük lise yüzdelik dilimleri! Karabük'teki liseler ve puanları!

Karabük Lise Taban Puanları 2022: Karabük Lise Kontenjanları! Karabük lise yüzdelik dilimleri! Karabük'teki liseler ve puanları!

Karabük - 04.07.2022
Karabük Ramazan imsakiyesi! Karabük iftar saati ne zaman? Karabük imsak saati ne zaman? Karabük Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Karabük Ramazan imsakiyesi! Karabük iftar saati ne zaman? Karabük imsak saati ne zaman? Karabük Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Karabük - 30.03.2022
Karabük'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Karabük'te kar tatili ilan edildi mi?

Karabük'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Karabük'te kar tatili ilan edildi mi?

Karabük - 04.03.2022
Karabük'te okullar tatil mi? Bugün Karabük'te kar tatili ilan edildi mi? Hangi illerde kar tatili var, il il ilçe ilçe liste!

Karabük'te okullar tatil mi? Bugün Karabük'te kar tatili ilan edildi mi? Hangi illerde kar tatili var, il il ilçe ilçe liste!

Karabük - 19.01.2022
Cumhuriyet ilanından sonra kurulan ilk şehir olma özelliğine sahip Karabük, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Kara ve Bük karaçalılık yer anlamına gelip, Karabük adının doğmasına neden olmuştur. Karabük' e Türkler'in yerleşmesi ise ilk olarak, Selçuklular tarafından gerçekleşmiştir. Karabük’ün ilçesi Safranbolu’ya ismini veren dünyaca meşhur ve pahalı bitki safran da burada yetişir. Eflani, Eskipazar, Merkez, Ovacık, Safranbolu, Yenice olmak üzere 6 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Karabük haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Karabük son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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