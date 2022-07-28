Karabük Haber, Karabük Son Dakika Haberleri - Haberler

Karabük 131.989 (2018 itibarıyla) 131.989 35° 35° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:46 Öğle

13:01 İkindi

16:57 Akşam

20:18 Yatsı

21:58 Vali Fuat Gürel Bld. Başkanı Rafet Vergili - (MHP) Valilik Sitesi http://www.karabuk.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.karabuk.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 704 km2 Rakım 280m Posta Kodu 78000 Alan Kodu 370 Plaka Kodu 78 Koordinatı 41.20488, 32.62768 Karabük Seçim Sonuçları

Cumhuriyet ilanından sonra kurulan ilk şehir olma özelliğine sahip Karabük, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Kara ve Bük karaçalılık yer anlamına gelip, Karabük adının doğmasına neden olmuştur. Karabük' e Türkler'in yerleşmesi ise ilk olarak, Selçuklular tarafından gerçekleşmiştir. Karabük’ün ilçesi Safranbolu’ya ismini veren dünyaca meşhur ve pahalı bitki safran da burada yetişir. Eflani, Eskipazar, Merkez, Ovacık, Safranbolu, Yenice olmak üzere 6 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Karabük haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Karabük son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.