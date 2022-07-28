Karabük Haber, Karabük Son Dakika Haberleri - Haberler

KARABÜK
Karabük haber, Karabük son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı
Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi
Karabük
Güneşli
|İmsak
03:46
|Öğle
13:01
|İkindi
16:57
|Akşam
20:18
|Yatsı
21:58
|Vali
|Fuat Gürel
|Bld. Başkanı
|Rafet Vergili - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.karabuk.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.karabuk.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|704 km2
|Rakım
|280m
|Posta Kodu
|78000
|Alan Kodu
|370
|Plaka Kodu
|78
|Koordinatı
|41.20488, 32.62768
|Karabük Seçim Sonuçları
Son dakika haberi: Türkiye'nin 9 İlinde Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı
Son dakika haberi: Karabük Valisi Gürel'den Emniyet Müdür Vekili Yırtar'a ziyaret
Osmanlı kenti Safranbolu'daki park sorunu, turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor
Yaz aylarının kabusu keneye karşı yeni önlem! 340 bin sülün tüm Türkiye'ye dağıtılacak
Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek
Hakim ve savcılardan oluşan ekip mahsur kaldıkları kanyondan 9 saat sonra kurtarıldı
Karabük'te jeoloji mühendislerinin yaşadığı sorunlar ve doğal afetler ele alındı
Son dakika gündem: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü
Karabük Lise Taban Puanları 2022: Karabük Lise Kontenjanları! Karabük lise yüzdelik dilimleri! Karabük'teki liseler ve puanları!
Karabük Ramazan imsakiyesi! Karabük iftar saati ne zaman? Karabük imsak saati ne zaman? Karabük Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
Karabük'te okullar tatil mi? Bugün Karabük'te kar tatili ilan edildi mi? Hangi illerde kar tatili var, il il ilçe ilçe liste!