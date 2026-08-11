YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız

Meclis'teki “Çerçeve Yasa” oylamasında “Evet” oyu vereceğini açıklamasının ardından eleştirilerin hedefi olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin milletvekillerinden destek geldi. YENİ Parti Milletvekili Grubu tarafından yayımlanan bildiride, Özel'in liderliğine vurgu yapılarak “Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız” ifadeleri kullanıldı.

YENİ Parti milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik desteklerini kamuoyuna yayımladıkları bildiriyle duyurdu.

Meclis'teki “Çerçeve Yasa” oylamasında “Evet” oyu kullanacağını açıklaması nedeniyle eleştirilen Özel'e sahip çıkan milletvekilleri, yayımladıkları ortak metinde parti olarak Genel Başkanlarının arkasında olduklarını vurguladı.

“TÜRKİYE'NİN UMUDU OLARAK DOĞDU"

Bildiride, Türkiye'nin siyasi tarihinin en ağır dönemlerinden birinden geçtiği belirtilerek YENİ Parti'nin “milletin değişim iradesiyle” ve “Türkiye'nin umudu” olarak doğduğu ifade edildi.

Partinin büyümesinin milletin iradesiyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Özgür Özel'in de bu süreçte ortaya koyduğu liderliğe dikkat çekildi.

“NE BİR SANTİM EĞİLDİ NE BİR ADIM GERİ GİTTİ"

Milletvekillerinin açıklamasında Özel'in siyasi mücadelesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Bildiride, Özel'in yaşadığı zorluklara ve kendisine yönelik baskılara rağmen geri adım atmadığı savunularak şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm, üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi.”

Açıklamada, partiye ilişkin geçmişte yöneltilen eleştirilere de atıfta bulunularak, Özel'in tüm zorluklara rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.

“LİDER SULTASI DEĞİL, ORTAK AKIL”

YENİ Partili vekiller, Özel'in siyaset anlayışının eski siyasi alışkanlıkların dışında olduğunu savundu.

Bildiride, demokratik anlayışın; “lider sultası” yerine ortak aklı, tekçilik yerine çoğulculuğu ve dayatma yerine istişareyi esas aldığı ifade edildi.

Milletvekilleri, TBMM'deki oylamanın da bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirterek toplumun farklı kesimlerinin sesinin duyulması gerektiğini vurguladı.

“86 MİLYON YURTTAŞIMIZIN SESİNİ DUYDUK"

Açıklamada, Özel'in demokratik siyasetin alanını genişletmeye ve farklı toplumsal kesimleri ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaya yönelik bir liderlik sergilediği savunuldu.

Milletvekilleri, “86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk” ifadeleriyle Genel Başkan Özel'in siyasi yaklaşımına destek verdi.

“ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ"

Bildirinin son bölümünde ise YENİ Parti Milletvekili Grubu, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik desteğini açık şekilde ortaya koydu.

Milletvekilleri, Özel'in liderliğinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“YENİ Parti Milletvekili Grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor, bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız.”

Açıklamada ayrıca Özel'in liderliğinde yürümekten ve aynı mücadeleyi vermekten “büyük bir onur” duyulduğu ifade edildi.

YENİ Parti Milletvekili Grubu imzasıyla yayımlanan bildiri, parti içerisinde Özgür Özel'e yönelik desteğin güçlü biçimde sürdüğü mesajını verdi.

ÇERÇEVE YASA ÇATLAĞI

Bu manifesto, Meclis'teki “Çerçeve Yasa” oylamasının ardından yayımlanması nedeniyle ayrıca dikkat çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin oylamada “Evet” yönünde oy kullanacağını açıklamasına karşın, Özel parti grubunu serbest bırakacaklarını belirtmişti. Oylama sonucunda ise 54 YENİ Partili milletvekilinin “Ret” oyu kullanması, 2 vekilin de oylamaya katılmaması parti yönetimi ile Meclis grubunun tutumu arasındaki farklılığı gündeme getirdi. Milletvekillerinin yayımladığı destek bildirisi de bu gelişmelerin hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.