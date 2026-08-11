Haberler

Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı

Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı Haber Videosunu İzle
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig takımlarından Çorum FK’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ile TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve 6 aylık bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Çorum FK’da forma giyen Atakan Akkaynak ile beraberinde bulunan eşi ve 6 aylık bebeği ölümden döndü.

TIR’A ÇARPTILAR

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkisinde D100 Karayolu’nda meydana geldi. Bu yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da forma giyen Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette giden TIR’a arkadan çarptı. Kazada Atakan Akkaynak ile birlikte minibüste bulunan eşi Saskia ve 6 aylık bebekleri hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan futbolcu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Meclis'te dengeler değişiyor! Yeni ittifak resmen kurulmak üzere
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı

Kılıçdaroğlu muhalifi CHP'liden Bahçeli'ye çok konuşulacak teşekkür
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti