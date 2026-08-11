Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı

Trendyol Süper Lig takımlarından Çorum FK’da forma giyen Atakan Akkaynak ile beraberinde bulunan eşi ve 6 aylık bebeği ölümden döndü.

TIR’A ÇARPTILAR

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkisinde D100 Karayolu’nda meydana geldi. Bu yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da forma giyen Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette giden TIR’a arkadan çarptı. Kazada Atakan Akkaynak ile birlikte minibüste bulunan eşi Saskia ve 6 aylık bebekleri hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan futbolcu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı