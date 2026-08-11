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Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu Haber Videosunu İzle
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu
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Bursa'da İsmail Matur gönül ilişkileri olduğunu öne sürdüğü eniştesi Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında, eşi Canan Matur'u ise evinde tabancayla vurarak öldürdü. Matur, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

  • Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde İsmail Matur, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği eniştesi Yavuz Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
  • İsmail Matur, eniştesini öldürdükten sonra evine giderek eşi Canan Matur'u da silahla vurarak öldürdü.
  • İsmail Matur, suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, İsmail Matur, eşiyle eniştesinin ilişkisi olduğunu iddia ederek dehşet saçtı.

ÖNCE ENİŞTESİNİ SONRA EŞİNİ VURDU

Sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz’a tabancayla ateş açan İsmail Matur, Yılmaz’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından evine yöneldi. Şüpheli, eve girdikten sonra bu kez eşi Canan Matur’u hedef alarak silahını ateşledi.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, hem Canan Matur’un hem de Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmail Matur, polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıberk can:

doğruysa hemen salınması gerekir iki mikropu temizlemiş

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

ya kadınlar da erkeklere aynısını yapmaya başlarsa hangi taraf zararlı çıkar acaba hiç düşündün mü:)))

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıHasan Turk:

Kabede hacilar tayfasi

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İnsanlar neden bir birlerini öldürüyor ki. hayat denen filmin sonunda rolü biten zaten ölecek.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

o filme sende dahil olduğunu düşün, sonra bu şekilde cümle yaz

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

TUTAL Hayat denen filmde seni beni yok herkes dahil oyuncudur. yönetmende istediği zaman istediği kişinin rolünü sonlandırır.

yanıt5
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Haber Yorumlarıalperenlive:

Hayat denilen filmde eve geldiğinde üst kat komşunuzun başrolü senden kaparak bazanın üstünde bir taraftan küçük sufleler fısıldayıp diğer taraftan da kendi genlerini büyük bir tazyikle eşine transfer ederken görsen hiçbir itirazın olmazmı yani, genişlik mekanda olursa güzel olan bir olgudur karakterde değil.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Alperenlive namussuzluk yapan filmin sonunda zaten ölecek demek değil yorumum. hayat sonunda ölümden bahsettim. Sen eve gitmişsin evde alt üst komşu eşini komple beyaza boyamışlar senin hiç bir itirazın olmaz mı yani gerçi bilemem Konya ovasından genişlik coğrafi olarak güzel bir olgudur karakterde değil

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Haber Yorumlarıalperenlive:

Konyalı olduğunu baştan söylesene :) Bende diyorum bu ne geniş geniş konuşuyor.

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