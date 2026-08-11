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Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

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Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
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Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ederken transfer şartlarını da araştırmaya başladı.

  • Galatasaray, Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı transfer listesine aldı.
  • Mac Allister, kariyerinde Brighton ve Liverpool formaları giydi ve Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.
  • Galatasaray, Mac Allister'ın Liverpool ile olan sözleşmesi nedeniyle transfer şartlarını araştırmaya devam ediyor; İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına yaklaşımı belirleyici olacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha bölgesine yapacağı takviye için yeni bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin Arjantinli yıldızın transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.

MAC ALLISTER TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray yönetiminin orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi. Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.

LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Arjantinli futbolcunun olası ayrılığına nasıl yaklaşacağına ilişkin kaynakta ise net bir bilgi yer almıyor. Galatasaray'ın oyuncunun durumunu takip ederek transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Hiç iyi transferler yapacaklarını sanmıyorum, yumurta kapıya geldiğinde yapılan işlerden hayır gelmez..

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