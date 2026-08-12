Haberler

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası'nın gol kralı Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da lüks yatta tatil yaparken görüntülendi. Çift, arkadaşlarının da katıldığı yat gezisinde romantik anlar yaşadı.

  • Real Madrid ve Fransa Milli Takımı futbolcusu Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile Ibiza'da yat tatiline çıktı.
  • Mbappe'nin eski takım arkadaşı Achraf Hakimi ve oyuncu Sergio Momo da yat gezisine katıldı.
  • Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da yat tatilinin tadını çıkarıyor.

Arkadaşlarının da dahil olduğu yat gezisinde 27 yaşındaki futbolcu, kız arkadaşıyla baş başa kaldığı anlarda ona sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.

SIK SIK BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Güneşin ve denizin tadını çıkaran, arkadaşlarıyla eğlenen çift, tatil sırasında sık sık birbirlerine sarıldı ve öpüştü. Mbappe ile Exposito, romantik anların yanı sıra jet ski turuna da çıktı.

YATTA ÜNLÜ İSİMLER DE VARDI

Mbappe'nin eski takımı Paris Saint-Germain'den arkadaşı olan Faslı yıldız futbolcu Achraf Hakimi de yattaki misafirler arasında yer aldı. İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun yakın arkadaşı olan oyuncu Sergio Momo da yat gezisine katıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN AYAKKABIYI KAZANDI

Öte yandan Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 10 golle "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. Fransız futbolcu, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası maçlarında toplam 22 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu da kırdı.

Kaynak: Haberler.com
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Peş peşe zamlar sonrası bakanlık harekete geçti! Vergi düşürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı

Pankartı söküp bunları söylediğine pişman oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ayrıldığı gruba yeniden katıldı
Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti: Sevgilisi yeşil sahalardan

Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti