Sinop Haber, Sinop Son Dakika Haberleri - Haberler

Sinop 57.399 (2012 itibarıyla) 57.399 28° 28° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:01 Öğle

12:49 İkindi

16:50 Akşam

20:25 Yatsı

22:18 Vali Erol Karaömeroğlu Bld. Başkanı Barış Ayhan - (CHP) Valilik Sitesi http://www.sinop.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.sinop.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 9 Yüzölçümü 6 km2 Rakım 28m Posta Kodu 57000 Alan Kodu 368 Plaka Kodu 57 Koordinatı 42.02683, 35.16253 Sinop Seçim Sonuçları

Karadeniz’de yer alan Sinop, Boztepe Burnu üzerine kurulmuştur. Yüz ölçümü 5.717 kilometrekaredir. Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Merkez, Saraydüzü, Türkeli olmak üzere 9 ilçeli şehir, bölgede tek doğal limana sahip şehirdir. Antik Çağ’da bölgenin en önemli liman kenti Sinop, 7. yüzyılda kurulmuştur. Tarih boyunca kale şehir olarak önemli bir yerde olan Sinop, Anadolu ile Kırım arasındaki deniz ticaretinde büyük rol oynamıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sinop haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sinop son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.