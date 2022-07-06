Sinop Haber, Sinop Son Dakika Haberleri - Haberler

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SİNOP

Sinop haber, Sinop son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 1 Saat Önce
Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Yalova bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yalova bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Uşak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Uşak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Van bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Van bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Kütahya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kütahya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Konya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Konya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Sinop bayram namazı saat kaçta? Sinop Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Sinop bayram namazı saat kaçta? Sinop Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Sinop - 2 Saat Önce
Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce

Sinop

Nüfus57.399 (2012 itibarıyla)
Hava Durumu - 2828°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:01 		Öğle
12:49 		İkindi
16:50 		Akşam
20:25 		Yatsı
22:18
ValiErol Karaömeroğlu
Bld. BaşkanıBarış Ayhan - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.sinop.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.sinop.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı9
Yüzölçümü6 km2
Rakım28m
Posta Kodu57000
Alan Kodu368
Plaka Kodu57
Koordinatı42.02683, 35.16253
Sinop Seçim Sonuçları
Sinop Gündemindeki Kişiler
Sinop Haber Dağılımı
Şırnak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Şırnak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce
Kırıkkale bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırıkkale bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 2 Saat Önce

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı
Kilis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kilis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Muş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Muş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Muğla bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Muğla bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Mersin bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Mersin bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Kayseri bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kayseri bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Mardin bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Mardin bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Kastamonu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Kars bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kars bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Manisa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Manisa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Malatya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Malatya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Karaman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karaman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Giresun bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Giresun bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 3 Saat Önce
Isparta bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Isparta bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Iğdır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Hatay bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Hatay bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop - 4 Saat Önce
Bursa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bursa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Burdur bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Burdur bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Bolu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bolu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Bitlis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bitlis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Bingöl bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bingöl bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Bilecik bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bilecik bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Bayburt bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bayburt bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 4 Saat Önce
Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Bartın bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bartın bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Sinop - 5 Saat Önce
Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Erzurum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Erzurum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Erzincan bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Elazığ bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Elazığ bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Edirne bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Edirne bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 5 Saat Önce
Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 6 Saat Önce
Denizli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Denizli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 6 Saat Önce
Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 6 Saat Önce
Çankırı bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çankırı bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Sinop - 6 Saat Önce
Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

Sinop - 7 Saat Önce
Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop'ta 'mavi bayrak' yok

Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop'ta 'mavi bayrak' yok

Sinop - 8 Saat Önce
Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı

Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı

Sinop - 8 Saat Önce
5 Temmuz 2022 Haberleri

5 Temmuz 2022 Haberleri

Sinop - 17 Saat Önce
Sinop ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sinop Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Sinop ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sinop Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Sinop - 17 Saat Önce
Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

Sinop - Dün 21:37
İl il Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! İllere göre bayram namazı kaçta okunuyor? Hangi şehirde bayram namazı saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! İllere göre bayram namazı kaçta okunuyor? Hangi şehirde bayram namazı saat kaçta?

Sinop - Dün 20:36
Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

Sinop - Dün 20:24
Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da defnedilen kişiye ait olduğu tespit edildi

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da defnedilen kişiye ait olduğu tespit edildi

Sinop - Dün 19:57
Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş

Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş

Sinop - Dün 19:44
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: 'Tatil Artık Lüks Oldu. Sokağa Çıkmak Lüks Aslında Şu An'

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: "Tatil Artık Lüks Oldu. Sokağa Çıkmak Lüks Aslında Şu An"

Sinop - Dün 17:36
Şefik Çakıcı'nın istifa etti

Şefik Çakıcı'nın istifa etti

Sinop - Dün 17:26
Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti

Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti

Sinop - Dün 16:45
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Sinop - Dün 15:19
Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştiren 2 şahıs yakalandı

Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştiren 2 şahıs yakalandı

Sinop - Dün 14:33
Selden etkilenen sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu

Selden etkilenen sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu

Sinop - Dün 13:32
Sinop'ta Tarihi Pervane Medresesi esnafı sezona başlayamadı

Sinop'ta Tarihi Pervane Medresesi esnafı sezona başlayamadı

Sinop - Dün 13:15
Litrelerce etil alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Litrelerce etil alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Sinop - Dün 00:58
Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Sinop - 04.07.2022
Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop - 04.07.2022
Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: 'Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın'

Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: "Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın"

Sinop - 04.07.2022
Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop - 04.07.2022
Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

Sinop - 04.07.2022
Sinop'ta farklı noktalara 100 basketbol potası yerleştirildi

Sinop'ta farklı noktalara 100 basketbol potası yerleştirildi

Sinop - 04.07.2022
Kesk Üyesi Memurlar Tüik'in Açıkladığı Enflasyon Verilerini Sinop'ta Protesto Etti

Kesk Üyesi Memurlar Tüik'in Açıkladığı Enflasyon Verilerini Sinop'ta Protesto Etti

Sinop - 04.07.2022
MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR

MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR

Sinop - 04.07.2022
Son dakika haber | MSB, selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu

Son dakika haber | MSB, selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu

Sinop - 04.07.2022
Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı

Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı

Sinop - 04.07.2022
'ARSA BİZİM' DEDİ, TOPRAK DÖKÜP TURİSTİK ŞELALE YOLUNU KAPATTI

'ARSA BİZİM' DEDİ, TOPRAK DÖKÜP TURİSTİK ŞELALE YOLUNU KAPATTI

Sinop - 04.07.2022
4 Temmuz 2022 Sinop hava durumu nasıl? Meteoroloji Sinop bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

4 Temmuz 2022 Sinop hava durumu nasıl? Meteoroloji Sinop bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sinop - 04.07.2022
Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Sinop - 03.07.2022
ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

Sinop - 03.07.2022
Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Sinop - 03.07.2022
TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi

Sinop - 03.07.2022
TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı tamamlandı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı tamamlandı

Sinop - 03.07.2022
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Sinop - 03.07.2022
MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR

MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR

Sinop - 03.07.2022
Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sinop - 03.07.2022
Son dakika haberi... MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor

Son dakika haberi... MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor

Sinop - 03.07.2022
Geçen sene selde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami yine selde yıkıldı

Geçen sene selde yıkılan caminin yerine yapılan yeni cami yine selde yıkıldı

Sinop - 03.07.2022
Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Sinop - 03.07.2022
Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop - 03.07.2022
AFAD gönüllüleri selin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışıyorlar

AFAD gönüllüleri selin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışıyorlar

Sinop - 03.07.2022
ATMACA hedefi başarıyla vurdu

ATMACA hedefi başarıyla vurdu

Sinop - 03.07.2022
Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: 'Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız'

Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: "Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız"

Sinop - 02.07.2022
TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı

Sinop - 02.07.2022
Karadeniz’de yer alan Sinop, Boztepe Burnu üzerine kurulmuştur. Yüz ölçümü 5.717 kilometrekaredir. Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Merkez, Saraydüzü, Türkeli olmak üzere 9 ilçeli şehir, bölgede tek doğal limana sahip şehirdir. Antik Çağ’da bölgenin en önemli liman kenti Sinop, 7. yüzyılda kurulmuştur. Tarih boyunca kale şehir olarak önemli bir yerde olan Sinop, Anadolu ile Kırım arasındaki deniz ticaretinde büyük rol oynamıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sinop haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sinop son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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