Sinop Haber, Sinop Son Dakika Haberleri - Haberler

SİNOP
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Sinop
Güneşli
|İmsak
03:01
|Öğle
12:49
|İkindi
16:50
|Akşam
20:25
|Yatsı
22:18
|Vali
|Erol Karaömeroğlu
|Bld. Başkanı
|Barış Ayhan - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.sinop.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.sinop.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|9
|Yüzölçümü
|6 km2
|Rakım
|28m
|Posta Kodu
|57000
|Alan Kodu
|368
|Plaka Kodu
|57
|Koordinatı
|42.02683, 35.16253
|Sinop Seçim Sonuçları
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