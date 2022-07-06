Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Kırşehir Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

KIRŞEHİR

Kırşehir haber, Kırşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 4 Dakika Önce
Kayseri bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kayseri bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 37 Dakika Önce
Kars bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kars bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 46 Dakika Önce
Manisa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Manisa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 51 Dakika Önce
Malatya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Malatya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 57 Dakika Önce
Karaman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karaman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 58 Dakika Önce
Son dakika haber | Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu

Son dakika haber | Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu

Kırşehir - 1 Saat Önce
Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Karabük bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Giresun bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Giresun bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce

Kırşehir

Nüfus241.868 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3131°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:26 		Öğle
12:53 		İkindi
16:48 		Akşam
20:20 		Yatsı
22:02
Valiİbrahim Akın
Bld. BaşkanıSelahattin Ekicioğlu - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.kirsehir.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kirsehir.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü6.570 km2
Rakım985m
Posta Kodu40000
Alan Kodu386
Plaka Kodu40
Koordinatı39.14583, 34.16389
Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Gündemindeki Kişiler
Kırşehir Haber Dağılımı
Kırşehir'de Uzun Çarşı'daki bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı

Kırşehir'de Uzun Çarşı'daki bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı

Kırşehir - 1 Saat Önce
Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Isparta bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Isparta bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Iğdır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Hatay bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Hatay bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Bursa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bursa bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Burdur bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Burdur bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Bolu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bolu bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Bitlis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bitlis bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 1 Saat Önce
Bingöl bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bingöl bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 2 Saat Önce
Bilecik bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bilecik bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 2 Saat Önce
Bayburt bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bayburt bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 2 Saat Önce
Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 2 Saat Önce
Bartın bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bartın bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 2 Saat Önce
Erzincan bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Elazığ bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Elazığ bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Edirne bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Edirne bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Denizli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Denizli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Vali Mete Buhara, traktör römorklarına reflektör taktı

Vali Mete Buhara, traktör römorklarına reflektör taktı

Kırşehir - 3 Saat Önce
Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Çankırı bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çankırı bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırşehir - 3 Saat Önce
Baba ve oğlunun bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Baba ve oğlunun bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Kırşehir - 5 Saat Önce
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kırşehir - 7 Saat Önce
İl il Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! İllere göre bayram namazı kaçta okunuyor? Hangi şehirde bayram namazı saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! İllere göre bayram namazı kaçta okunuyor? Hangi şehirde bayram namazı saat kaçta?

Kırşehir - Dün 20:36
Kırşehir Valisi Buhara, 'Reflektör Tak, Görünür Ol' uygulamasına katıldı

Kırşehir Valisi Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulamasına katıldı

Kırşehir - Dün 17:18
Kırşehir'de 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' bilgilendirmesi yapıldı

Kırşehir'de "Mesleki ve Teknik İş Birliği" bilgilendirmesi yapıldı

Kırşehir - Dün 16:36
KAEÜ öncülüğünde yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı

KAEÜ öncülüğünde yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı

Kırşehir - Dün 13:35
'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi, 23 Aralık'ta vizyona girecek

"Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi, 23 Aralık'ta vizyona girecek

Kırşehir - Dün 12:45
TBMM Dilekçe Komisyonu Almanya'da temaslarına başladı

TBMM Dilekçe Komisyonu Almanya'da temaslarına başladı

Kırşehir - 04.07.2022
Kırşehir Valisi Buhara, köylerde üreticilerle buluştu

Kırşehir Valisi Buhara, köylerde üreticilerle buluştu

Kırşehir - 04.07.2022
SPOR Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor'

SPOR Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor'

Kırşehir - 04.07.2022
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı

Kırşehir - 04.07.2022
Kırşehirli Zanaatkar, meslek öğretmek için davette bulundu

Kırşehirli Zanaatkar, meslek öğretmek için davette bulundu

Kırşehir - 04.07.2022
Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

Kırşehir - 04.07.2022
KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

Kırşehir - 04.07.2022
KAEÜ'de Kırkpınar gururu

KAEÜ'de Kırkpınar gururu

Kırşehir - 04.07.2022
Kırşehir Belediyesi 2. Lavanta Şöleni'ne Yoğun İlgi

Kırşehir Belediyesi 2. Lavanta Şöleni'ne Yoğun İlgi

Kırşehir - 04.07.2022
Otobüs biletlerinde taksit dönemi

Otobüs biletlerinde taksit dönemi

Kırşehir - 04.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kırşehir - 04.07.2022
Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kırşehir - 03.07.2022
Yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir - 03.07.2022
30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Kırşehir - 03.07.2022
Babacan, İkinci Mitingini Gebze'de Yaptı: 'Türkiye'nin Yıldızını Parlatacağız, Söz Veriyorum. Biz Söz Verince Tutarız'

Babacan, İkinci Mitingini Gebze'de Yaptı: "Türkiye'nin Yıldızını Parlatacağız, Söz Veriyorum. Biz Söz Verince Tutarız"

Kırşehir - 02.07.2022
Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi

Son dakika haberi | Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü Tülay, toprağa verildi

Kırşehir - 02.07.2022
Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı

Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı

Kırşehir - 02.07.2022
Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor

Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor

Kırşehir - 02.07.2022
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kırşehir - 02.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kırşehir - 02.07.2022
Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu

Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu

Kırşehir - 01.07.2022
Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı

Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı

Kırşehir - 01.07.2022
Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu

Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu

Kırşehir - 01.07.2022
Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Kırşehir - 01.07.2022
Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir - 01.07.2022
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Kırşehir - 01.07.2022
LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Kırşehir - 01.07.2022
AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Kırşehir - 01.07.2022
Bakan Kurum, selden etkilenen Karabük'te açıklama yaptı Açıklaması

Bakan Kurum, selden etkilenen Karabük'te açıklama yaptı Açıklaması

Kırşehir - 01.07.2022
Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı

Bakan Murat Kurum'dan 6 il için yağış uyarısı

Kırşehir - 01.07.2022
Meteorolojiden İç Anadolu için sağanak uyarısı

Meteorolojiden İç Anadolu için sağanak uyarısı

Kırşehir - 01.07.2022
LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı

LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı

Kırşehir - 01.07.2022
Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir - 01.07.2022
Son dakika... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı

Son dakika... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kırşehir - 01.07.2022
Kırşehir Lise Taban Puanları 2022: Kırşehir Lise Kontenjanları! Kırşehir lise yüzdelik dilimleri! Kırşehir'deki liseler ve puanları!

Kırşehir Lise Taban Puanları 2022: Kırşehir Lise Kontenjanları! Kırşehir lise yüzdelik dilimleri! Kırşehir'deki liseler ve puanları!

Kırşehir - 04.07.2022
Kırşehir Belediyesi Yaşlı Hizmet Merkezi Açıldı

Kırşehir Belediyesi Yaşlı Hizmet Merkezi Açıldı

Kırşehir - 01.07.2022
Son dakika haberleri | Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edildi

Son dakika haberleri | Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edildi

Kırşehir - 30.06.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kırşehir'de partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kırşehir'de partililerle buluştu

Kırşehir - 30.06.2022
Kırşehir'de 'Lavanta Şöleni' Düzenlenecek

Kırşehir'de 'Lavanta Şöleni' Düzenlenecek

Kırşehir - 30.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kırşehir - 30.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

Kırşehir - 30.06.2022
Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi

Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi

Kırşehir - 29.06.2022
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ziyaretlerde bulundu

Kırşehir - 29.06.2022
Ali Babacan'a Kırşehir'de, 6'lı masa tepkisi

Ali Babacan'a Kırşehir'de, 6'lı masa tepkisi

Kırşehir - 29.06.2022
Son dakika: AFAD: Sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldı, kayıp 2 kişi aranıyor (2)- Yeniden

Son dakika: AFAD: Sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldı, kayıp 2 kişi aranıyor (2)- Yeniden

Kırşehir - 29.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

Kırşehir - 29.06.2022
Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi

Kırşehir'de Anadolu yaban koyunları fotokapanla görüntülendi

Kırşehir - 29.06.2022
Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi

Kırşehir'de afet farkındalık ve risk azaltma eğitimi verildi

Kırşehir - 29.06.2022
Belediye ekipleri su borusunu patlattı... Suyun yüksekliği apartman boyuna ulaştı

Belediye ekipleri su borusunu patlattı... Suyun yüksekliği apartman boyuna ulaştı

Kırşehir - 29.06.2022
Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

Kırşehir - 28.06.2022
Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti

Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti

Kırşehir - 28.06.2022
Sivas, Halk Oyunları Grup Yarışması'na ev sahipliği yaptı

Sivas, Halk Oyunları Grup Yarışması'na ev sahipliği yaptı

Kırşehir - 28.06.2022
Kars'ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi

Kars'ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi

Kırşehir - 28.06.2022
AK Partili Ünsal, 'Belediye, Hükümet Konağı yapımına engel oldu'

AK Partili Ünsal, "Belediye, Hükümet Konağı yapımına engel oldu"

Kırşehir - 28.06.2022
ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Vali Buhara'ya ziyaret

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Vali Buhara'ya ziyaret

Kırşehir - 28.06.2022
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kırşehir - 28.06.2022
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensuplarıyla buluştu

Kırşehir - 28.06.2022
ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

Kırşehir - 28.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kırşehir - 28.06.2022
Koluna yapışan keneyi dikiş ipiyle çıkardı

Koluna yapışan keneyi dikiş ipiyle çıkardı

Kırşehir - 27.06.2022
AFAD Başkanı Sezer: '235 vatandaşımız tahliye edildi'

AFAD Başkanı Sezer: "235 vatandaşımız tahliye edildi"

Kırşehir - 27.06.2022
Tarihi Hitit dönemine kadar uzanan Kırşehir, İç Anadolu Bölgesindedir. Şehir uçsuz bucaksız kırlar üzerine yükseldiğinden Türkler, kır şehri demişler zamanında. Bir süre sonra Kırşehir adıyla anılır olmuş. 6.750 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Ahilik 13. yüzyılda ozanlar ve aşıklar beşiği Kırşehir’de kurulmuştur. Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez ve Mucur olmak üzere 7 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kırşehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kırşehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,
title