Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

KIRŞEHİR
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Kırşehir
Güneşli
|İmsak
03:26
|Öğle
12:53
|İkindi
16:48
|Akşam
20:20
|Yatsı
22:02
|Vali
|İbrahim Akın
|Bld. Başkanı
|Selahattin Ekicioğlu - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.kirsehir.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kirsehir.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|6.570 km2
|Rakım
|985m
|Posta Kodu
|40000
|Alan Kodu
|386
|Plaka Kodu
|40
|Koordinatı
|39.14583, 34.16389
|Kırşehir Seçim Sonuçları
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