Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

Kırşehir 241.868 (2019 itibarıyla) 241.868 31° 31° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:26 Öğle

12:53 İkindi

16:48 Akşam

20:20 Yatsı

22:02 Vali İbrahim Akın Bld. Başkanı Selahattin Ekicioğlu - (CHP) Valilik Sitesi http://www.kirsehir.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kirsehir.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 6.570 km2 Rakım 985m Posta Kodu 40000 Alan Kodu 386 Plaka Kodu 40 Koordinatı 39.14583, 34.16389 Kırşehir Seçim Sonuçları

Tarihi Hitit dönemine kadar uzanan Kırşehir, İç Anadolu Bölgesindedir. Şehir uçsuz bucaksız kırlar üzerine yükseldiğinden Türkler, kır şehri demişler zamanında. Bir süre sonra Kırşehir adıyla anılır olmuş. 6.750 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Ahilik 13. yüzyılda ozanlar ve aşıklar beşiği Kırşehir’de kurulmuştur. Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez ve Mucur olmak üzere 7 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kırşehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kırşehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,