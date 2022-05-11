Hakkari Haber, Hakkari Son Dakika Haberleri - Haberler

Hakkari 286.470 (2019 itibarıyla) 286.470 16° 16° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:17 Öğle

12:06 İkindi

15:55 Akşam

19:10 Yatsı

20:39 Vali İdris Akbıyık Bld. Başkanı İdris Akbıyık - (-) Valilik Sitesi http://www.hakkari.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.hakkari.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 5 Yüzölçümü 2.237 km2 Rakım 1720m Posta Kodu 30000 Alan Kodu 438 Plaka Kodu 30 Koordinatı 37.57444, 43.74083 Hakkari Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkari ili, 9.521 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Şehrin Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca adında dört ilçesi vardır. Tarihte Hurri, Urartu, Arap ve Pers İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. 1536 tarihinde Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Sert iklimi olan Hakkari’de kışlar soğuk ve sert, yazlar ise kurak geçer. Seyrek nüfuslu bölgede nüfusun büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Hakkari haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Hakkari son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.