Hakkari Haber, Hakkari Son Dakika Haberleri - Haberler

HAKKARİ
Hakkari haber, Hakkari son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)
Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu
Hakkari
Güneşli
|İmsak
03:17
|Öğle
12:06
|İkindi
15:55
|Akşam
19:10
|Yatsı
20:39
|Vali
|İdris Akbıyık
|Bld. Başkanı
|İdris Akbıyık - (-)
|Valilik Sitesi
|http://www.hakkari.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.hakkari.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|5
|Yüzölçümü
|2.237 km2
|Rakım
|1720m
|Posta Kodu
|30000
|Alan Kodu
|438
|Plaka Kodu
|30
|Koordinatı
|37.57444, 43.74083
|Hakkari Seçim Sonuçları
Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik...
Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi
İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır.
Son dakika haberleri | Bahçeli'den Özdağ'a tepki: "İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak teröristlerin gayesi olmuş"
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HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI
Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2)
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