Hakkari Haber, Hakkari Son Dakika Haberleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Hakkari Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

HAKKARİ

Hakkari haber, Hakkari son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)

Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)

Hakkari - 28 Dakika Önce
Son dakika haberleri: KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri: KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari - 1 Saat Önce
SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR

SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR

Hakkari - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu

Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu

Hakkari - 2 Saat Önce
Vali Akbıyık: 'Her alanda engellilerin yanındayız'

Vali Akbıyık: "Her alanda engellilerin yanındayız"

Hakkari - 3 Saat Önce
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor

'Ters Laleler' görenleri mest ediyor

Hakkari - 4 Saat Önce
Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 15 ilin hizmetinde

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 15 ilin hizmetinde

Hakkari - 4 Saat Önce
OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 1'İ POLİS 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 1'İ POLİS 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Hakkari - 5 Saat Önce
Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi

Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi

Hakkari - 5 Saat Önce

Hakkari

Nüfus286.470 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 1616°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:17 		Öğle
12:06 		İkindi
15:55 		Akşam
19:10 		Yatsı
20:39
Valiİdris Akbıyık
Bld. Başkanıİdris Akbıyık - (-)
Valilik Sitesi http://www.hakkari.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.hakkari.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı5
Yüzölçümü2.237 km2
Rakım1720m
Posta Kodu30000
Alan Kodu438
Plaka Kodu30
Koordinatı37.57444, 43.74083
Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Gündemindeki Kişiler
Hakkari Haber Dağılımı
Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari - 11 Saat Önce
Son dakika haberi... Trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari - 12 Saat Önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik...

Hakkari - Dün 21:41
Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

Hakkari - Dün 21:15
Seyyit Taha-i Hakkari türbesi vatandaşların akınına uğradı

Seyyit Taha-i Hakkari türbesi vatandaşların akınına uğradı

Hakkari - Dün 17:59

Son dakika haberleri: KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi

Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi

Hakkari - Dün 17:01
Göçerler, kar ve tipi nedeniyle Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldı

Göçerler, kar ve tipi nedeniyle Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldı

Hakkari - Dün 16:38
İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

Hakkari - Dün 15:06
Çığ altında kalan İranlıları arama çalışmaları devam ediyor

Çığ altında kalan İranlıları arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari - Dün 14:54
Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Hakkari - Dün 14:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır.

Hakkari - Dün 11:02
Son dakika haberleri | Bahçeli'den Özdağ'a tepki: 'İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak teröristlerin gayesi olmuş'

Son dakika haberleri | Bahçeli'den Özdağ'a tepki: "İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak teröristlerin gayesi olmuş"

Hakkari - Dün 11:01
Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

Hakkari - Dün 10:56
Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Hakkari - Dün 10:56
Fırtınaya yakalanan ve telefonları çekmeyen göçerler, yerini tüfekle havaya ateş açarak belli etti

Fırtınaya yakalanan ve telefonları çekmeyen göçerler, yerini tüfekle havaya ateş açarak belli etti

Hakkari - Dün 09:59
Erzurum'dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat

Erzurum'dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat

Hakkari - Dün 09:14
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Hakkari - Dün 09:08
Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari - Dün 03:11
Hakkari'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu

Hakkari'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu

Hakkari - 09.05.2022
MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari - 09.05.2022
MSB: 'İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı'

MSB: "İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı"

Hakkari - 09.05.2022
Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari - 09.05.2022
Hakkari'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' standı kuruldu

Hakkari'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu

Hakkari - 09.05.2022
ÇIĞ ALTINDA KALAN İRANLININ CESEDİ BULUNDU, 2 KUZEN ARANIYOR

ÇIĞ ALTINDA KALAN İRANLININ CESEDİ BULUNDU, 2 KUZEN ARANIYOR

Hakkari - 09.05.2022
Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti

Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti

Hakkari - 09.05.2022
Ersander anneleri unutmadı

Ersander anneleri unutmadı

Hakkari - 09.05.2022
Terör örgütüne Pençe Kilit darbesi! PKK'nın Zap sorumlusu Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak öldürüldü

Terör örgütüne Pençe Kilit darbesi! PKK'nın Zap sorumlusu Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak öldürüldü

Hakkari - 09.05.2022
Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

Hakkari - 09.05.2022
Evlat nöbetindeki anneler Anneler Günü'nü buruk geçirdi

Evlat nöbetindeki anneler Anneler Günü'nü buruk geçirdi

Hakkari - 09.05.2022
AK Partili Yıldırım ve MHP'li Durmaz, Yörük Türkmen Şölenine katıldı

AK Partili Yıldırım ve MHP'li Durmaz, Yörük Türkmen Şölenine katıldı

Hakkari - 08.05.2022
Evlat nöbetindeki ailelerin buruk 'Anneler Günü'

Evlat nöbetindeki ailelerin buruk "Anneler Günü"

Hakkari - 08.05.2022
Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti

Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti

Hakkari - 08.05.2022
Son dakika haber: İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve eşi, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Son dakika haber: İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve eşi, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Hakkari - 08.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Hakkari - 08.05.2022
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEN BURUK ANNELER GÜNÜ

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEN BURUK ANNELER GÜNÜ

Hakkari - 08.05.2022
HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

Hakkari - 08.05.2022
Naciye anne 37 senedir 4 engelli çocuğuna gözü bakıyor

Naciye anne 37 senedir 4 engelli çocuğuna gözü bakıyor

Hakkari - 08.05.2022
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

Hakkari - 08.05.2022
Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

Hakkari - 07.05.2022
Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2)

Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2)

Hakkari - 07.05.2022
Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

Hakkari - 07.05.2022
Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hakkari - 07.05.2022
Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

Hakkari - 07.05.2022
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi

Hakkari - 07.05.2022
Evlat nöbeti 978'inci gününde

Evlat nöbeti 978'inci gününde

Hakkari - 07.05.2022
Başkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması

Başkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Hakkari - 07.05.2022
Hakkari'de yayalar için seferberlik

Hakkari'de yayalar için seferberlik

Hakkari - 07.05.2022
Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı

Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı

Hakkari - 07.05.2022
Atilla Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, şarkıları nelerdir? Atilla Taş'ın hayatı ve biyografisi!

Atilla Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, şarkıları nelerdir? Atilla Taş'ın hayatı ve biyografisi!

Hakkari - 07.05.2022
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi

Hakkari - 06.05.2022
Hakkari Valisi Akbıyık özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti

Hakkari Valisi Akbıyık özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti

Hakkari - 06.05.2022
Şehit polis memurunun ismi Pozantı'da parka verildi

Şehit polis memurunun ismi Pozantı'da parka verildi

Hakkari - 06.05.2022
Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

Hakkari - 06.05.2022
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bilgilendirme toplantısı düzenledi: (2)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bilgilendirme toplantısı düzenledi: (2)

Hakkari - 06.05.2022
VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI

VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI

Hakkari - 06.05.2022
Son dakika haber! Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere ziyarette bulundu

Son dakika haber! Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere ziyarette bulundu

Hakkari - 06.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da

Hakkari - 06.05.2022
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli...

Hakkari - 06.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Hakkari - 06.05.2022
Hdp'li Başaran: 'Seni Çivilerim' Söylemi, Türkiye'nin Demokrasisine Söylenmiş Bir Söylemdir. Hiç Eğip Bükmeye Gerek Yok'

Hdp'li Başaran: "Seni Çivilerim' Söylemi, Türkiye'nin Demokrasisine Söylenmiş Bir Söylemdir. Hiç Eğip Bükmeye Gerek Yok"

Hakkari - 06.05.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Hakkari - 06.05.2022
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

Hakkari - 05.05.2022
Yüksekova'da aktarmasız yolculuk sevinci

Yüksekova'da aktarmasız yolculuk sevinci

Hakkari - 05.05.2022
CHP'li Bingöl 'Üç Fidanı' Andı: 'Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur'

CHP'li Bingöl "Üç Fidanı" Andı: "Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur"

Hakkari - 05.05.2022
Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari - 05.05.2022
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü

Hakkari - 05.05.2022
Sivas Valiliği sosyal medya yönetiminde Türkiye'de lider

Sivas Valiliği sosyal medya yönetiminde Türkiye'de lider

Hakkari - 05.05.2022
Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)

Hakkari - 05.05.2022
8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu

8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu

Hakkari - 04.05.2022
Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan ilçe sakinlerine bayram ziyareti

Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan ilçe sakinlerine bayram ziyareti

Hakkari - 04.05.2022
Son dakika haberi | Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova'da gerçekleştirdiler

Son dakika haberi | Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova'da gerçekleştirdiler

Hakkari - 04.05.2022
Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova'da gerçekleştirdiler

Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova'da gerçekleştirdiler

Hakkari - 04.05.2022
Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 123 bin 460'a yükseldi

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 123 bin 460'a yükseldi

Hakkari - 04.05.2022
Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı

Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı

Hakkari - 04.05.2022
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari - 04.05.2022
Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor

Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor

Hakkari - 04.05.2022
Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Hakkari - 04.05.2022
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı! İşte illere ve bölgelere göre en çok açılan davalar

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı! İşte illere ve bölgelere göre en çok açılan davalar

Hakkari - 03.05.2022
Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

Hakkari - 03.05.2022
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari - 03.05.2022
Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Hakkari - 03.05.2022
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Hakkari - 03.05.2022
Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

Hakkari - 03.05.2022
Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı

Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı

Hakkari - 03.05.2022
Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor

Asırlardır devam eden Bayram geleneği örf ve adetlerine göre kutlanıyor

Hakkari - 03.05.2022
Ters lalelerden mest eden görüntüler

Ters lalelerden mest eden görüntüler

Hakkari - 03.05.2022
SOYLU SINIR KÖYÜNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

SOYLU SINIR KÖYÜNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Hakkari - 03.05.2022
ÖNCE KARDEŞİ, 19 YIL SONRA DA OĞLU ŞEHİT OLDU

ÖNCE KARDEŞİ, 19 YIL SONRA DA OĞLU ŞEHİT OLDU

Hakkari - 03.05.2022
Şair polisin objektifinden Hakkari

Şair polisin objektifinden Hakkari

Hakkari - 03.05.2022
Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bakan Soylu Yüksekova'da güvenlik güçlerini ziyaret etti

Hakkari - 03.05.2022
Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

Hakkari - 03.05.2022
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkari ili, 9.521 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Şehrin Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca adında dört ilçesi vardır. Tarihte Hurri, Urartu, Arap ve Pers İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. 1536 tarihinde Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Sert iklimi olan Hakkari’de kışlar soğuk ve sert, yazlar ise kurak geçer. Seyrek nüfuslu bölgede nüfusun büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Hakkari haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Hakkari son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
title