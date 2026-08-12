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Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatilcilerin plajda kabusu olan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlının edebiyat öğretmeni çıkması şaşkınlık yaratırken; yapılan aramalarda tam 3 milyon 850 bin lira değerinde çalıntı eşya, sahte askeri kimlik ve silahlar ele geçirildi.

  • Kuşadası Güzelçamlı sahilinde son bir haftada art arda yaşanan çanta hırsızlıkları üzerine jandarma, 47 yaşındaki T.O'yu fiziksel ve teknik takibe alarak yeni bir hırsızlık girişimi sırasında suçüstü yakaladı.
  • Kimlik sorgulamasında zanlının asıl mesleğinin edebiyat öğretmenliği olduğu tespit edildi.
  • Şüpheliden ele geçirilen malzemelerin toplam değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olup, aralarında 6 iPhone, 700 bin liralık elektronik eşya, 900 bin liralık altın, 1 milyon 750 bin liralık döviz, sahte askeri kimlik, av tüfeği, kılıç ve bıçaklar bulunuyor.

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında son bir haftada art arda yaşanan çanta hırsızlığı vakaları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Plajlardaki olayları titizlikle inceleyen güvenlik güçleri, hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen 47 yaşındaki T.O'yu fiziksel ve teknik takibe aldı. Yürütülen başarılı operasyon sonucunda zanlı, yeni bir hırsızlık girişimi esnasında jandarma tarafından suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildi.

ZANLI EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli T.O. kimlik sorgulamasında ortaya çıkan detay, olayın en çok konuşulan yönü oldu. Profesyonel hırsızlık yöntemleri kullanan zanlının, asıl mesleğinin edebiyat öğretmenliği olduğu tespit edildi.

3 MİLYON 850 BİN LİRALIK SERVET ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde, çalıntı malları sakladığı zulada ve kullandığı araçta yapılan kapsamlı aramalarda adeta küçük çaplı bir servet bulundu. Toplam değerinin yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu açıklanan ve jandarma tarafından el konulan malzemeler şu şekilde sıralandı:

  • 6 adet son model iPhone cep telefonu
  • Yaklaşık 700 bin lira değerinde çeşitli elektronik eşya
  • 900 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası
  • 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz

SAHTE ASKERİ KİMLİK VE KILIÇ BİLE VAR

Şüphelinin aracında yapılan aramalarda sadece hırsızlık ganimetleri değil, aynı zamanda suçta kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı materyaller de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin bulduğu diğer eşyalar arasında sahte bir askeri kimlik kartı, av tüfeği, kılıç ve çeşitli boyutlarda bıçaklar yer aldı.

Jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri tamamlanan edebiyat öğretmeni T.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen tüm malzemelere ise yasal işlemler kapsamında el konuldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

demek ki eğitim işe yaramıyor bu devirde adam olmak şart

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısüleyman aytekin:

önce insan ol adam ol

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Remzi YILMAZ sana 3 dakika adam ol deseler 3 dakikanın dolması için zaman tutarsın.

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıBozkurt:

Eğitimin işe yaramadığı aşikar . Eğitimci cahil müfredat bir yalan üzerine kurulu

yanıt4
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kimi sultan olur kimi uşak, kimi kemer bağlar kimi kuşak, kimi okumasa da adam olur, kimi okusa da olur kavşak.

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Normal değil. Muhtemelen kleptomani vardir.

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