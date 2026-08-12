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Rusya’da 4 yıldan uzun süredir tutukluydu: ABD’li eski asker serbest bırakıldı

Rusya’da 4 yıldan uzun süredir tutukluydu: ABD’li eski asker serbest bırakıldı
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Rusya’da 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tahliye kararının Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından insani gerekçelerle alındığını belirterek Rusya’ya teşekkür etti. Trump, “Bu konuda Rusya’ya teşekkür ediyoruz” mesajı verirken, Gilman’ın ABD’ye döndüğünde ilk isteğinin ise “harika bir çizburger yemek” olduğunu söyledi.

  • Rusya'da 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı.
  • Gilman'ın sağlık durumu ciddi ve tedavi için Texas'taki bir hastaneye götürülecek; daha önce 'ölüm riski' taşıdığı açıklanmıştı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Gilman'ın tahliyesinin Vladimir Putin ile görüşmelerinin ardından insani gerekçelerle gerçekleştiğini ve Rusya'nın karşılık beklemediğini belirtti.

Rusya’da 4 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gilman’ın tahliyesinin Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından insani gerekçelerle gerçekleştiğini belirterek Rusya’ya teşekkür etti. Trump ayrıca, ABD’ye dönmeye hazırlanan Gilman’ın ilk isteğinin “harika bir çizburger yemek” olduğunu söyledi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ 

Rusya’da uzun süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı eski Deniz Piyadesi Robert Gilman’ın serbest bırakıldığı açıklandı.

Yurt dışında tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için çalışmalar yürüten Global Reach grubunun Baş Strateji Yetkilisi Eric Lebson, 32 yaşındaki Gilman’ın tahliye edildiğini duyurdu.

Lebson, Gilman’ın sağlık durumunun ciddi olduğunu ve serbest bırakılmasının ardından tedavi için Texas’taki bir hastaneye götürüleceğini belirtti.

ÖLÜM RİSKİ VARDI 

Gilman’ın sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde endişe verici bir açıklama yapılmıştı.

Eric Lebson, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada eski askerin “oldukça hasta” olduğunu ve durumunun “ölüm riski” taşıdığını belirtmişti.

Serbest bırakılmasının ardından Gilman’ın ABD’ye dönerek tedavi altına alınacağı bildirildi.

TRUMP’TAN PUTİN’E TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump da Gilman’ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, eski ABD Deniz Piyadesi’nin evine dönecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tahliye sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere dikkat çekti.

Trump açıklamasında, “Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım görüşmelerin ardından Rusya, tamamen insani gerekçelerle onu serbest bırakmayı kabul etti” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Rusya’nın bu karar karşılığında herhangi bir talepte bulunmadığını veya karşılık beklemediğini belirtti.

“İLK İSTEĞİ ÇİZBURGER YEMEK”

Trump, uzun süren tutukluluğun ardından ABD’ye dönmeye hazırlanan Gilman’ın ilk isteğini de paylaştı.

Trump’a göre eski askerin eve döndüğünde yapmak istediği ilk şey “harika bir çizburger yemek” oldu.

Gilman’ın yerel saatle gece saatlerinde ABD’ye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

ÖNCE 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Robert Gilman, Rusya’da ilk olarak bir polis memuruna saldırdığı gerekçesiyle 2022 yılında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde bulunduğu sırada yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kalan Gilman’ın, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden yargılandığı belirtildi.

Rusya’nın Voronej kentindeki mahkeme, eski ABD askerine bu dosya kapsamında 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Gilman’ın sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından tahliyesi için diplomatik girişimlerin de gündeme geldiği ve son gelişmeyle birlikte ABD’ye dönüşünün önünün açıldığı bildirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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