Samsun Haber, Samsun Son Dakika Haberleri - Haberler

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SAMSUN

Samsun haber, Samsun son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

Samsun - 1 Saat Önce
SAMDOB 'Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı'nı sahneleyecek

SAMDOB "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı"nı sahneleyecek

Samsun - 1 Saat Önce
Orta Karadeniz'in lezzetleri gastronomi turizmi için tescilleniyor

Orta Karadeniz'in lezzetleri gastronomi turizmi için tescilleniyor

Samsun - 2 Saat Önce
16 İlde 'Müsilaj' operasyonu!

16 İlde 'Müsilaj' operasyonu!

Samsun - 2 Saat Önce
Uzmanından uyarı: 'Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı'

Uzmanından uyarı: "Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı"

Samsun - 2 Saat Önce
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Samsun - 2 Saat Önce
Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu canlanan doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu canlanan doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Samsun - 3 Saat Önce
Atakum'a itfaiye istasyonu

Atakum'a itfaiye istasyonu

Samsun - 3 Saat Önce
Serebral Palsi hastası Samet sporla hayata tutundu

Serebral Palsi hastası Samet sporla hayata tutundu

Samsun - 3 Saat Önce

Samsun

Nüfus1.356.079 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2323°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:07 		Öğle
12:37 		İkindi
16:35 		Akşam
20:03 		Yatsı
21:48
ValiZülkif Dağlı
Bld. BaşkanıMustafa Demir - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.samsun.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.samsun.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı17
Yüzölçümü9.725 km2
Rakım20m
Posta Kodu55000
Alan Kodu362
Plaka Kodu55
Koordinatı41.28667, 36.33
Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Gündemindeki Kişiler
Samsun Haber Dağılımı
27 Mayıs 1960 darbesinin tanıkları AA'ya konuştu (1)

27 Mayıs 1960 darbesinin tanıkları AA'ya konuştu (1)

Samsun - 3 Saat Önce
Aydın'da 'Müsilaj' operasyonu

Aydın'da 'Müsilaj' operasyonu

Samsun - 3 Saat Önce
Aydın'da 'Müsilaj' operasyonu

Aydın'da 'Müsilaj' operasyonu

Samsun - 4 Saat Önce
VEX Robotics Samsun Turnuvası'nda şampiyon Doğa Koleji

VEX Robotics Samsun Turnuvası'nda şampiyon Doğa Koleji

Samsun - 4 Saat Önce
Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Berra öldü! Vicdansız sürücü ise arkasına bakmadan kaçtı

Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Berra öldü! Vicdansız sürücü ise arkasına bakmadan kaçtı

Samsun - 5 Saat Önce

Samsun Milletvekili Hancıoğlu: "Cumhurbaşkanı 600 Gün Pazarlığı Yapmıştı, Tekkeköy Devlet Hastanesi Bin 180 Gün Geçmesine Rağmen Ortada Yok"
Bafra'da fırının kasasından 500 lira çalındı

Bafra'da fırının kasasından 500 lira çalındı

Samsun - 5 Saat Önce
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı

Samsun - 5 Saat Önce
Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun - 5 Saat Önce
KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde 'Müsilaj' operasyonu

KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde "Müsilaj" operasyonu

Samsun - 5 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Samsun - 5 Saat Önce
KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde 'Müsilaj' operasyonu

KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde "Müsilaj" operasyonu

Samsun - 5 Saat Önce
Sahil kentlerinde 'Müsilaj Operasyonu' başlatıldı (1)

Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı (1)

Samsun - 6 Saat Önce
Sahil kentlerinde 'Müsilaj Operasyonu' başlatıldı

Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı

Samsun - 6 Saat Önce
KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde 'Müsilaj' operasyonu

KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde "Müsilaj" operasyonu

Samsun - 6 Saat Önce
KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde 'Müsilaj' operasyonu

KOM ekiplerince suç örgütlerine yönelik sahil şeridindeki illerde "Müsilaj" operasyonu

Samsun - 6 Saat Önce
Son Dakika: Sahil kentlerindeki mafya tipi yapılanmalar için 'Müsilaj Operasyonu' başladı! 315 kişi için gözaltı kararı var

Son Dakika: Sahil kentlerindeki mafya tipi yapılanmalar için "Müsilaj Operasyonu" başladı! 315 kişi için gözaltı kararı var

Samsun - 6 Saat Önce
26 Mayıs 2022 Samsun hava durumu nasıl? Meteoroloji Samsun bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

26 Mayıs 2022 Samsun hava durumu nasıl? Meteoroloji Samsun bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Samsun - 8 Saat Önce
Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 26 Mayıs 2022 Samsun namaz vakitleri!

Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 26 Mayıs 2022 Samsun namaz vakitleri!

Samsun - 12 Saat Önce
Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun - 13 Saat Önce
Arazi tartışması: 1 yaralı

Arazi tartışması: 1 yaralı

Samsun - Dün 22:06
Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Samsun - Dün 21:37
Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun - Dün 20:58
Samsun'da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı

Samsun'da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı

Samsun - Dün 17:43
Samsun'da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu

Samsun'da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu

Samsun - Dün 17:39
Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Samsun - Dün 17:30
Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Samsun - Dün 17:27
Topaloğlu: '2023 yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz'

Topaloğlu: "2023 yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Samsun - Dün 17:26
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun - Dün 17:23
Havza OSB'de 10 fabrika için temel atma töreni düzenlendi

Havza OSB'de 10 fabrika için temel atma töreni düzenlendi

Samsun - Dün 17:14
Samsun'da 10 fabrikanın temeli atıldı

Samsun'da 10 fabrikanın temeli atıldı

Samsun - Dün 16:59
'Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri' konferansı düzenlendi

"Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı düzenlendi

Samsun - Dün 16:55
Samsun'da marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıya adli kontrol

Samsun'da marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıya adli kontrol

Samsun - Dün 16:54
Habermetre, 16 - 22 Mayıs 2022 Şirketler Gündemi İle İş Dünyasının Nabzını Tutmaya Devam Ediyor

Habermetre, 16 - 22 Mayıs 2022 Şirketler Gündemi İle İş Dünyasının Nabzını Tutmaya Devam Ediyor

Samsun - Dün 16:47
Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti

Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti

Samsun - Dün 16:27
Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun - Dün 16:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İcralık Memura Disiplin Soruşturması. Hakverdi: 'Personeli Tehdit Etmek Gayri Ahlaki ve Gayri Hukukidir'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İcralık Memura Disiplin Soruşturması. Hakverdi: "Personeli Tehdit Etmek Gayri Ahlaki ve Gayri Hukukidir"

Samsun - Dün 16:14
Samsun'da MLKP operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da MLKP operasyonu: 1 gözaltı

Samsun - Dün 16:06
Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu

Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu

Samsun - Dün 15:44
Samsun'da terör örgütü MLKP şüphelisi kadın gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü MLKP şüphelisi kadın gözaltına alındı

Samsun - Dün 15:24
Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun - Dün 15:21
VERİMDER Samsun'da 'Anadolu Buluşmaları' etkinliği düzenledi

VERİMDER Samsun'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi

Samsun - Dün 14:59
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

Samsun - Dün 14:47
'Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli'

"Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli"

Samsun - Dün 14:43
Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'ni 6 bin 200 kişi izledi

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'ni 6 bin 200 kişi izledi

Samsun - Dün 14:32
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun - Dün 14:32
44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi

44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi

Samsun - Dün 14:19
Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Samsun - Dün 13:53
83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı

83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı

Samsun - Dün 13:30
Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Samsun - Dün 13:22
Gaziantep unutulmaz bir festivale tanık olarak, sanatçıları ayakta alkışladı

Gaziantep unutulmaz bir festivale tanık olarak, sanatçıları ayakta alkışladı

Samsun - Dün 11:59
Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun - Dün 11:45
Kendini asan gence yoldan geçen polisler ve sağlıkçı eşi müdahale etti

Kendini asan gence yoldan geçen polisler ve sağlıkçı eşi müdahale etti

Samsun - Dün 11:29
Gençler müzik festivalinde coştu

Gençler müzik festivalinde coştu

Samsun - Dün 11:27
Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, gençlerin teşviki için 'ödül yönetmenliği' desteği istedi (2)

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, gençlerin teşviki için "ödül yönetmenliği" desteği istedi (2)

Samsun - Dün 11:06
Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Samsun - Dün 10:24
CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor

CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor

Samsun - Dün 10:13
Topal Osman kimdir? Topal Osman Ağa neler yapmıştır? Topal Osman'ın hayatı ve biyografisi...

Topal Osman kimdir? Topal Osman Ağa neler yapmıştır? Topal Osman'ın hayatı ve biyografisi...

Samsun - 3 Saat Önce
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Bu yıl kurban ne kadar?

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Bu yıl kurban ne kadar?

Samsun - Dün 09:34
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Samsun - Dün 09:23
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Samsun - Dün 08:23
25 Mayıs 2022 Samsun hava durumu nasıl? Meteoroloji Samsun bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Mayıs 2022 Samsun hava durumu nasıl? Meteoroloji Samsun bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Samsun - Dün 06:01
Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Samsun namaz vakitleri!

Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Samsun namaz vakitleri!

Samsun - Dün 02:02
Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak

Samsun'da 10 fabrikanın temeli atılacak

Samsun - Dün 00:59
Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı

Samsun - Dün 00:28
Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun - 24.05.2022
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun - 24.05.2022
2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı

2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı

Samsun - 24.05.2022
İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı

İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi

Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi

Samsun - 24.05.2022
Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi

Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun - 24.05.2022
Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da denizden kurtarılan karaca doğaya salındı

Samsun'da denizden kurtarılan karaca doğaya salındı

Samsun - 24.05.2022
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

Samsun - 24.05.2022
Avni Dilber: 'Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi'

Avni Dilber: "Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi"

Samsun - 24.05.2022
Kurban Fiyatları 2022: Bu sene kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurban fiyatı ve Büyükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor?

Kurban Fiyatları 2022: Bu sene kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurban fiyatı ve Büyükbaş kurban fiyatı ne kadar, kaç TL'den başlıyor?

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun - 24.05.2022
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

Samsun - 24.05.2022
Atakum Belediye Başkanı Deveci, Ata Toprağını Kılıçdaroğlu'na Teslim Etti

Atakum Belediye Başkanı Deveci, Ata Toprağını Kılıçdaroğlu'na Teslim Etti

Samsun - 24.05.2022
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı

Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı

Samsun - 24.05.2022
Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

Samsun - 24.05.2022
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü

Samsun - 24.05.2022
Bir telefonla sağlık hizmeti... 1,5 yılda 10 bini aşkın hastaya evde sağlık hizmeti

Bir telefonla sağlık hizmeti... 1,5 yılda 10 bini aşkın hastaya evde sağlık hizmeti

Samsun - 24.05.2022
Samsun'da tramvayın çarptığı genç kız yaralandı

Samsun'da tramvayın çarptığı genç kız yaralandı

Samsun - 24.05.2022
Havza Mekanik Katlı Otoparkı'nın yüzde 80'i tamam

Havza Mekanik Katlı Otoparkı'nın yüzde 80'i tamam

Samsun - 24.05.2022
Bu yıl kurbanlıklar ne kadar olacak? Samsun'da fiyatlar 2 bin 500 TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bu yıl kurbanlıklar ne kadar olacak? Samsun'da fiyatlar 2 bin 500 TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor

Samsun - 24.05.2022
Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz kaç yaşında, nereli? Vecdet Öz hayatı ve biyografisi!

Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz kaç yaşında, nereli? Vecdet Öz hayatı ve biyografisi!

Samsun - 24.05.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Samsun - 24.05.2022
Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu

Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu

Samsun - 24.05.2022
Sinop'ta okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sinop'ta okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Samsun - 24.05.2022
Samsun, Karadeniz’in Orta Karadeniz Bölümü’ndedir. Bölgenin 1.250.000'i aşkın nüfusuyla, eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açısından en gelişmiş ve en büyük tek Büyükşehir Belediyesi'ne sahip ilidir. Türkiye'nin de en gelişmiş 10 ili arasındadır. 9.475 kilometre kare yüz ölçümü ve 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent olmak üzere17 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Samsun haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Samsun son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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