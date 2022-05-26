Samsun Haber, Samsun Son Dakika Haberleri - Haberler

Samsun 1.356.079 (2020 itibarıyla) 1.356.079 23° 23° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:07 Öğle

12:37 İkindi

16:35 Akşam

20:03 Yatsı

21:48 Vali Zülkif Dağlı Bld. Başkanı Mustafa Demir - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.samsun.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.samsun.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 17 Yüzölçümü 9.725 km2 Rakım 20m Posta Kodu 55000 Alan Kodu 362 Plaka Kodu 55 Koordinatı 41.28667, 36.33 Samsun Seçim Sonuçları

Samsun, Karadeniz’in Orta Karadeniz Bölümü’ndedir. Bölgenin 1.250.000'i aşkın nüfusuyla, eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açısından en gelişmiş ve en büyük tek Büyükşehir Belediyesi'ne sahip ilidir. Türkiye'nin de en gelişmiş 10 ili arasındadır. 9.475 kilometre kare yüz ölçümü ve 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent olmak üzere17 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Samsun haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Samsun son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.