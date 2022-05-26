Samsun Haber, Samsun Son Dakika Haberleri - Haberler

SAMSUN
Samsun haber, Samsun son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Samsun
Güneşli
|İmsak
03:07
|Öğle
12:37
|İkindi
16:35
|Akşam
20:03
|Yatsı
21:48
|Vali
|Zülkif Dağlı
|Bld. Başkanı
|Mustafa Demir - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.samsun.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.samsun.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|17
|Yüzölçümü
|9.725 km2
|Rakım
|20m
|Posta Kodu
|55000
|Alan Kodu
|362
|Plaka Kodu
|55
|Koordinatı
|41.28667, 36.33
|Samsun Seçim Sonuçları
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