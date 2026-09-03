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Ambar Deresi'nde taşkın ıslah çalışmaları sürüyor

Ambar Deresi'nde taşkın ıslah çalışmaları sürüyor
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambar Deresi havzasında taşkın riskini azaltmak için yürütülen ıslah çalışmalarında 1100 metrelik duvar imalatı ve 9 menfez tamamlandı. Proje kapsamında 2 tersip bendi ve 1 ıslah sekisi yapılacak; çalışmaların bitmesiyle dere yatağının akış kapasitesi artırılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlardan korunması hedefleniyor.

Samsun'un Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde bulunan Ambar Deresi havzasında taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki dere yatağının bin 100 metrelik bölümünde duvar imalatı tamamlandı.

9 menfezin yapımı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlara karşı korunması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında yapılması planlanan 15 menfezden 9'unun imalatı tamamlanırken, bir menfezde ise tabliye döküm aşamasına gelindi.

2 tersip bendi ve 1 ıslah sekisi yapılacak

Proje kapsamında ayrıca dere yatağının güvenliğinin artırılması ve taşkın riskinin azaltılması amacıyla 2 tersip bendi ile 1 ıslah sekisi inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ambar Deresi havzasında dere yatağının akış kapasitesinin artırılması, taşkınların yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. DSİ ekiplerinin Samsun ve ilçelerinde taşkın kontrolü ile dere ıslah çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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