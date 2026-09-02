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Alaçam'da Aranan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü 1 Eylül'de Alaçam'da yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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