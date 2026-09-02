BES: Yargı emekçileri üvey evlat olmaktan çıkarılmalı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şubesi Kadın Sekreteri Emine Boyraz, iktidarın ekonomik politikalarının toplumun geniş kesimlerini yoksullaştırırken, yargı emekçilerini de mağdur ettiğini belirterek, "Yargı emekçileri, yargı kurumunun üvey evlatları olmaktan çıkarılarak hak ettikleri ekonomik ve özlük haklarına kavuşturulmalıdır" dedi.

BES üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Samsun Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

BES Samsun Şubesi Kadın Sekreteri Boyraz, beraberindeki sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, gerçek barışın adaletin işlediği, emeğin karşılık bulduğu, insan onurunun korunduğu ve hukukun üstün tutulduğu bir düzende mümkün olduğunu belirtti.

"Tartışmalı bir süreci geride bırakan yargı organı, adli tatil nedeniyle 20 Temmuz'da ara verdiği çalışmalarına bugün itibariyle, yürütme erkinin temsil edildiği saray salonlarında gerçekleştirilen konuşmalar ve iyi niyet temennileriyle başlamış bulunmaktadır" diyen Boyraz, "yargı kurumunun iktidarın etkisi ve tasarrufu doğrultusunda karar oluşturduğu yönündeki algının güçlendiği sürecin kimsenin yararına olmadığını" ifade etti.

Yargının evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Boyraz, yargının iktidarları değil, demokrasiyi ve demokratik değerleri korumasının toplumun yararına olduğunu söyledi.

YARGI EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Yargı emekçilerinin sorunlarının da devam ettiğini ifade eden Boyraz, iktidarın ekonomik politikalarının toplumun geniş kesimlerini yoksullaştırırken, yargı emekçilerini de mağdur ettiğini belirtti.

Boyraz, artan yoksulluğun toplumsal şiddeti arttırdığını, artan şiddetin ise yargı emekçileri açısından daha fazla dava dosyası, daha fazla duruşma ve artık ağır bir iş yükü anlamına geldiğini söyledi.

YARGI REFORMU PAKETLERİ SORUNLARI ÇÖZMÜYOR

İktidar tarafından çıkarılan yargı reformu paketlerinin yargı emekçilerinin kangren haline gelmiş sorunlarını çözmediğini belirten Boyraz, "Yargı emekçileri, yargı kurumunun üvey evlatları olmaktan çıkarılarak hak ettikleri ekonomik ve özlük haklarına kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Boyraz, yargı emekçilerinin bugün açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücret aldığını ifade ederek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında öncelikle kurum içinden atamalar yapılmalı, sınavlarda haksız mülakat uygulamalarına son verilmeli, yazılı sınav sonuçları esas alınarak liyakat ilkesine göre atamalar gerçekleştirilmelidir. Havuz paralarının bütün yargı emekçilerine adil bir şekilde verilmesi için acil yasal düzenleme yapılmalıdır. Yargı emekçilerinin ücretsiz faydalanabileceği kreş ve bebek bakım odaları bir an önce açılmalıdır.

Bütün yargı emekçilerine, ayrım yapılmaksızın ulaşım ücreti verilmelidir. Yargı emekçilerinin kabusu haline gelen aşırı iş yükünün ortadan kaldırılması için acilen yeterli sayıda personel alımı yapılmalıdır. Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbingin önlenmesi amacıyla gerekli kuralların oluşturulması ve mobbing uygulayan amirlere yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır."

Kaynak: ANKA