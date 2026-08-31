Haberler

Çan: Karadeniz'de güvenlik mekanizması kurulsun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Karadeniz'de sivil deniz trafiği için uluslararası güvenlik mekanizması kurulmasını ve Türkiye öncülüğünde bölgesel deniz güvenlik platformu oluşturulmasını istedi. Fındık üreticisi için de taban fiyatın refah payıyla belirlenmesini talep etti.

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Karadeniz'de sivil deniz trafiği için uluslararası güvenlik mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Fındık taban fiyatının maliyet tutarına refah payı eklenerek belirlenmesini isteyen Çan, kota uygulamasının kaldırılarak üreticinin güvence altına alınması gerektiğini de kaydetti.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan sivil gemiler bulunduğunu anımsatan Çan, ağır tonajlı yüksek kapasiteli sivil deniz aracının İHA-SİHA veya kamikaze insansız deniz aracı saldırısına uğradığını anlattı.

Bu konuda hükümeti eleştiren Çan, "Karadeniz'de sivil deniz trafiği için acil uluslararası güvenlik mekanizması kurulmalıdır. Türkiye öncülüğünde bölgesel deniz güvenlik platformu derhal hayata geçirilmelidir. Sivil gemilerin korunmasına yönelik caydırıcı diplomatik ve teknik adımlar atılmalı, balıkçılarımız ve deniz emekçilerimiz için özel güvenlik protokolleri oluşturulmalıdır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Yüzlerce davetli soluğu acilde aldı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı