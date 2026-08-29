Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat

Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının ardından Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Sezonun ilk yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

24 İLE SARI, 2 İLE TURUNCU KOD

Meteoroloji tarafından Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Samsun ve Ordu için ise risk seviyesinin daha yüksek olduğunu gösteren turuncu kodlu uyarı verildi. Özellikle Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların daha şiddetli olması bekleniyor.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde yağış miktarının metrekareye 25-60 kilogram, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise 51-100 kilogram seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olunması istendi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SÜRECEK

İstanbul'da yağışın gündüz saatlerinde devam etmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kentte sıcaklık 24-25 derece civarında seyredecek.

Ankara ve Bursa'da aralıklı yağış beklenirken sıcaklığın 25 derece civarında olması tahmin ediliyor. İzmir'de kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklık 32 dereceye kadar düşecek.

EGE'DE SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Marmara'da yağışların gündüz orta kuvvette devam etmesi, akşam ise hafiflemesi bekleniyor. Pazar günü ise bölgede havanın açacağı tahmin ediliyor.

Ege'de kuvvetlenen poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklığın 6 derece birden azalması bekleniyor. Manisa'da 30, Denizli'de 33, Bodrum'da ise 31 derece ölçülecek.

İç Anadolu'da özellikle Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağışların şiddetini artırması beklenirken sıcaklıklar 23-24 derece seviyesine inecek.

AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Akdeniz'de Adana, Mersin ve Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede rüzgarın da şiddetli eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetlenmesi beklenirken Güneydoğu'da Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde de yağış görülecek.

Meteoroloji ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com