Haberler

Samsun'da bıçaklama: Şüpheli tutuklandı

Samsun'da bıçaklama: Şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde aracına bindirdiği şahsı bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aracına bindirdiği şahsı bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. (23), U.Ö.S.'yi (25) aracına bindirdikten sonra araç içerisinde bıçakla yaraladı. Saltı, sağ omzundan bıçaklanan U.Ö.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.E., polis tarafından yakalandı. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

10-12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar! Kurdukları düzen kan dondurdu
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli

Yargıtay Başkanı Kerkez'den hakimlere "sosyal medya" uyarısı
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçın tarihi netleşti
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt