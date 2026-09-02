Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki motosikletin ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış I. idaresindeki 55 ARM 771 plakalı motosiklet, Yunus Emre Ö. yönetimindeki 52 EM 199 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 52 EM 199 plakalı motosiklet de önünde seyreden 55 ASA 330 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı