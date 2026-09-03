Haberler

Kavak'ta kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği

Kavak'ta kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye, üniversite ve sanayi iş birliğiyle kırsal alanda teknoloji ve yapay zeka destekli projeler geliştirilecek. Yapılan toplantıda, akademik bilginin sahaya taşınarak vatandaşların yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ile üniversite arasında kırsal alanda uygulanabilecek projelere ilişkin iş birliği yapılacak.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) Öğr. Gör. Dr. Sema Gül ile Kavak Yerel Eylem Grubu Proje Müdürü Ebru Akman'ın katımıyla belediyede toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şerif Ün, üniversitelerde üretilen bilginin kırsal alana taşınarak, vatandaşların yaşamına doğrudan katkı sunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu anlayışla üniversite, sanayi ve yerel yönetim iş birliği kapsamında kırsal alanda uygulanabilecek çalışmaları değerlendirdikleri toplantının verimli geçtiğini vurgulayan Ün, şunları katdetti:

"Teknoloji ve yapay zeka destekli çözümler ile farkındalık faaliyetlerinin artırılması üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Kavak'ta kırsal kalkınmayı güçlendirecek, teknoloji ve akademik bilgiyi sahaya taşıyacak çalışmaları hayata geçirmek için iş birliklerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı ikinci kez gelin oldu! Gözyaşlarının nedeni belli oldu
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi