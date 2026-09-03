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Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

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- Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ç.A.Ş. ile A.Ç'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Otomobil, yayalara çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Motosikletli sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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