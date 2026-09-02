Samsunspor'dan Kocaelispor maçı öncesi Guarino'dan galibiyet mesajı

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un İtalyan stoperi Gabriele Guarino, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kocaelispor'u yenmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta oynayacakları Kocaelispor maçına hazırlanan Samsunspor'da antrenman öncesinde Gabriele Guarino, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Guarino, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tamamen bu maça odaklanacağız ve bu karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edeceğiz. Benim Samsunspor'da şahsi hedefim olabildiğince fazla karşılaşmaya çıkmak. Takımımızın hedefi ise ligi en iyi yerde tamamlamamak olacaktır. Alessandro Nesta, benim örnek aldığım kişi. Küçükken Milan maçlarında hem Alessandro Nesta'yı, hem de Thiago Silva'yı çok izlerdim. Hatta cep telefonumun kapağında Nesta'nın fotoğrafları var. Onun gibi bir oyuncu olmak istiyorum. Ayrıca Samsun çok güzel bir şehir ve taraftarlar da çok iyi. Tüm iç saha maçlarımızda taraftarımızı bizi desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

Antrenmandan notlar

Samsunspor, Kocaelispor maçına 5 eksikle çalıştı. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya yer almadı. Jaures Assoumou ise takımdan ayrı koşu yaptı. İlk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik çalışma ile devam etti.

Samsunspor ile Kocaelispor 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı