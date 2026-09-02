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Samsun'da kız arkadaşını darp edip tüfek dayayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da kız arkadaşını darp edip tüfek dayayan şüpheli tutuklandı
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Samsun’da kız arkadaşının alnına tüfek dayayıp darbettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kız arkadaşının alnına tüfek dayayıp darbettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.D., kız arkadaşı N.K.'nin alnına tüfek dayayıp darp etti. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan U.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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