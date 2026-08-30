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Baraj gölünde kayıp şahıs bulundu

Baraj gölünde kayıp şahıs bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Ölgün'ün (30) baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Ölgün'ün aracı baraj kenarında terk edilmiş halde bulunurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Ölgün'ün (30) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Yukarınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ölgün, 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ölgün'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, bu sabah Çaputlu bölgesindeki baraj kenarında Ölgün'ün aracını terk edilmiş halde buldu. Bölgede çalışmalar sıklaştırılırken, Bayram Ölgün'ün baraj gölü Ova Burnu mevkisinde cansız bedeni bulundu. Ölgün'ün cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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