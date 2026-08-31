Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

Kaynak: İhlas Haber Ajansı