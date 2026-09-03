Bafra'da Traktör Kazası: 6 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki römorklu traktör seyir halindeyken devrildi. Kazada römorkta bulunan N.K., S.S., S.Ç., M.K., T.G. ve Z.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı