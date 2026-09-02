Bafra'da Traktör Kazası: 6 Yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Alaçam Mahallesi'nde seyir halindeyken römorku devrildi.
Kazada, römorkta bulunan N.K, S.S, S.Ç, M.K, T.G. ve Z.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA