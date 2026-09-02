Haberler

Bafra'da Traktör Kazası: 6 Yaralı

Bafra'da Traktör Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Alaçam Mahallesi'nde seyir halindeyken römorku devrildi.

Kazada, römorkta bulunan N.K, S.S, S.Ç, M.K, T.G. ve Z.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü