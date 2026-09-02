Samsun'da Kahvehane Kumar Denetimi: 3 Kişiye 34 Bin TL Ceza

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanede yapılan kumar denetiminde iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, masa üzerindeki 5 bin 100 liraya el konuldu.

Samsun'da polis tarafından kumar oynanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, oyun masasında bulunan 3 şahsın iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL'ye el konuldu. İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı