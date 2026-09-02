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Samsun'da Kahvehane Kumar Denetimi: 3 Kişiye 34 Bin TL Ceza

Samsun'da Kahvehane Kumar Denetimi: 3 Kişiye 34 Bin TL Ceza
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen kumar denetiminde, iskambil kağıdıyla kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi, masadaki 5 bin 100 liraya el konuldu. İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanede yapılan kumar denetiminde iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, masa üzerindeki 5 bin 100 liraya el konuldu.

Samsun'da polis tarafından kumar oynanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, oyun masasında bulunan 3 şahsın iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL'ye el konuldu. İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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