Samsun'da SUV kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun’da SUV aracın trafik yön levhası direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Samsun'da SUV aracın trafik yön levhası direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efrahim Ter idaresindeki 10 AUE 234 plakalı KİA Sportage marka SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yön levhası direğine çarptı. Kazada araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Ter, Necdet Ter ve sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü Efrahim Ter, Kavak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.