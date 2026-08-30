Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'yu yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA