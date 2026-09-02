Samsun'da UMKE Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında UMKE Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD da destek verdi.

Tatbikatta; gerçeğe yakın saha şartlarında afet sonrası sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülebilmesi ve ekiplerin koordineli hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Tatbikata İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllüleri de katıldı. Belirlenen senaryo doğrultusunda saha görevlerinin yerine getirildiği tatbikatla, farklı görev gruplarının afet anındaki müdahale süreçlerini birlikte deneyimlemesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı