Samsun'da inanılmaz istatistik
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, zorlu mücadelede rakip kaleye isabetli şut gönderemedi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, taraftarı önünde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe’yi konuk etti.
SAMSUN'DA KAZANAN FENERBAHÇE
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede kırmızı-beyazlılar, istediği skoru alamadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Karşılaşma boyunca hücum hatlarında üretken olmakta zorlanan Samsunspor, güçlü rakibi karşısında skoru değiştirecek fırsatları bulamadı. 90 dakika boyunca Fenerbahçe kalesine isabetli şut gönderemeyen Karadeniz temsilcisi, hücumdaki etkisiz görüntüsüyle mağlubiyete engel olamadı ve haftayı puansız kapattı.