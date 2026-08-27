Nostaljik müzik kültürü Samsun'da yaşatılıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da iletişim dükkanının yarısını nostaljik kaset, CD ve plaklara ayıran esnaf, satış olmasa da bu kültürün kaybolmaması için binlerce eseri raflarda sergilemeye devam ediyor.

Unkapanı'nın şaşalı zamanından beri müzik dünyasında olan esnaf Atikali Aydın, Samsun'da da mesleğini sürdürmeye gayret ediyor. Dükkanın masraflarını karşılamak için yarısını cep telefonu aksesuarlarına ayıran Aydın, diğer yarısında ise nostaljik kaset, CD ve plaklara yer veriyor. Ayda en fazla 1-2 kaset satmasına rağmen bu kültürün gençler tarafından öğrenilmesi ve yok olmaması için çaba sarf ettiğini belirten Aydın, 7 bin kasetlik koleksiyonunun yanı sıra çok sayıda orijinal müzik CD'si ve plağını da muhafaza ettiğini ifade etti.

"Eskiden bir sanatçının kasedi çıkacak diye 1 yıl bekleniyordu"

Özellikle 90'lar ve 2000'lerde kasetlere yoğun ilgi olduğunu ve bir sanatçının kasetinin çıkması için 1 yıl heyecanla beklendiğini dile getiren esnaf Atikali Aydın, "Bu işi kazanç sağlamak için sürdürmüyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği yaptığımdan devam ettiriyorum. İş yerimin bir köşesini nostaljik müzik kasetleri, CD'ler ve plaklar için ayırdım. Bu sevdamdan vazgeçemedim. Bu eserleri gençlere öğretmek istiyorum. Plak, kaset, CD nedir ve daha doğrusu müzik nedir öğrensinler istiyorum. Son dönemde yapay zeka eserleri çoğaldı ama gençlere bunları dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Eskiden müzik kasetlerine yoğun ilgi vardı, ayrıca gerçek müzik dinleyicileri vardı, şimdi yok. Eskiden bir sanatçının kasedi çıkacak diye 1 yıl bekleniyordu. 1 kasette 8-10 parça oluyor. Bu parça 1 yıl boyunca dinleniyordu. O dönemler bu işi yapmak da çok zevkliydi. Şimdi ise pek bir şey anlayamıyoruz. Erkin Koray, Kıraç, Banu, Tüdanya, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Sibel Can gibi sanatçıların kasetleri bekleniyordu. Kaset döneminde ünlü olanlar 40-50 yıl sürüyordu. Şimdi ünlü olanlara bakıyorsunuz, birkaç milyon dinleniyorlar ama belli bir süre sonra unutulup gidiyorlar" dedi.

"Kasetleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla satıyoruz"

Dükkandaki kasetlerin fiyatının 500 TL ile bin 500 TL arasında değiştiğini ifade eden Aydın, "Son dönemde müzikler çok tuhaf. Yapay zekayla çok temiz seslerin çıkması bana zevk vermiyor. Şu anda elimde 7 bin adet kaset var. Alım satım yapıyoruz. Kasetlere zaman zaman gençler ilgi gösteriyor. Bazılarının dikkatini çekiyor, anlatıyorum ve alıyorlar. Kimi annesine kimi de babasına hediye olarak kaset alıyor. Çok bir rağbet yok. Kaset baskıları artık yapılmıyor. İnsanların elinde olan ürünler devamlı dönüyor. Kaset fiyatları, özelliğine göre değişiyor. Bir kasetin değeri 500 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Ben orijinal kasetleri satıyorum. Eski dönemlere göre değer biçersek şu anda bir kasetin değeri 2 bin TL olması gerekiyor. Bazı kasetlerin üzerinde 7,5 milyon lira yazıyor. Dönemine göre iyi paraydı. Eski kasetleri satmak isteyenlerden parasına vererek satın alıyorum" diye konuştu.

"Kar amaçlı bu iş yapılmaz, ayda 1-2 kaset satıyoruz"

Sadece kaset satarak geçim sağlanamayacağının altını çizen Aydın, "Bu kaset, CD satış işini hobi olarak yapıyorum. Bana bir kazanç sağlamıyor. İş yerimin bir tarafını bu işe ayırdım. Kar amaçlı yapamam çünkü ayda 1-2 kaset anca satılıyor. Bu kültür yok olmasın, yaşasın istiyorum. Plaklar bir dönem yoktu, sonradan tekrar rağbet gördü. Kaset de öyledir. Kasetten daha iyi müzik dinlendiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Aydın'ın dükkanında döneminde çok satan İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Hakkı Bulut, Emrah, Kibariye, Bergen, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, İbrahim Erkal, Mahsun Kırmızıgül, Azer Bülbül, Küçük İbo, Gökhan Güney, Ümit Besen, Nejat Alp, Arif Susam, Ebru Gündeş, Muazzez Ersoy, Bülent Ersoy, Sibel Can, Seda Sayan, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Mine Koşan, Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Mustafa Sandal, Burak Kut, Çelik, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Mirkelam, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Nilüfer, Sertab Erener, Reyhan Karaca ve Nazan Öncel gibi birçok sanatçının orijinal kasetleri de raflarda sergileniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı