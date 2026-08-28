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Yardıma giden Türk gemisine de dron saldırısı

Yardıma giden Türk gemisine de dron saldırısı
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Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılar sıklaştı. Saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği düşünülürken, Samsun’dan hareket ettikten sonra Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayan Bordo Mavi gemisine yardıma giden L Kocatepe adlı gemi de dron saldırısına uğradı.

Samsun'dan hareket ettikten sonra Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayan Bordo Mavi gemisine yardıma giden L Kocatepe adlı gemi de dron saldırısına uğradı. Saldırının ardından Samsun'a dönen gemi, Samsun Limanı'na ulaştı.

YARDIMA GİDEN GEMİYİ DE VURDULAR

Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik dron saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Samsun'dan ayrıldıktan sonra Karadeniz açıklarında saldırıya uğrayan Bordo Mavi gemisine yardım için bölgeye gönderilen L Kocatepe adlı geminin de dron saldırısının hedefi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından geminin Samsun'a dönüş yapan gemi limana ulaştı. Gemide saldırıdan dolayı hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Türk donanması Karadeniz'e acil

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ticari gemilere de kendilerini savunma hakkı verilmeli , güvenlikleri sağlanmalı

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