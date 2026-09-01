Haberler

Salıpazarı'nda Sağanak Heyelana Yol Açtı, Yollar Ulaşıma Kapandı

Salıpazarı'nda Sağanak Heyelana Yol Açtı, Yollar Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Salıpazarı'nda iki gün süren şiddetli yağış, yüksek kesimlerde toprak kaymalarına neden oldu. Bazı mahalle yolları kapanırken, belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik yaparak yolları yeniden ulaşıma açtı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası yüksek kesimlerde toprak kaymaları yaşandı.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak sonrası bazı mahalle yollarına toprak ve kaya parçaları sürüklendi. Heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

İhbarların ardından bölgelere sevk edilen Salıpazarı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yollardaki toprak ve kaya birikintilerinin temizlenmesinin ardından kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerde kontrol ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım
Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikası patladı! 11 kişiye mezar oldu